শেষ ওভারে মাদুশঙ্কার হ্যাটট্রিক, পারলেন না রাজা
শেষ ওভারে জিম্বাবুয়ের দরকার ছিল ১০ রান, এ যুগে যা খুব কঠিন কিছু নয়। আর স্ট্রাইকে যদি ৯২ রানে অপরাজিত সিকান্দার রাজার মতো ব্যাটসম্যান থাকেন, তবে তো জয় নাগালেই।
তবে হারারেতে আজ জিম্বাবুয়ের এমন সহজ সমীকরণই অসম্ভব বানিয়ে দিয়েছেন দিলশান মাদুশঙ্কা। শ্রীলঙ্কার এই বাঁহাতি পেসার শেষ ওভারে বল হাতে নিয়ে প্রথম বলেই ফিরিয়েছেন রাজাকে। সেখানেই থামেননি, উইকেট নিয়েছেন পরের ২ বলেও। মানে ম্যাচের শেষ ওভারে হ্যাটট্রিক!
মাদুশঙ্কার হ্যাটট্রিক উইকেটের ওভারটিতে জিম্বাবুয়ে তুলতে পেরেছে মোটে ২ রান। দুই ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে শ্রীলঙ্কা জিতেছে ৭ রানে।
হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে প্রথমে ব্যাট করে শ্রীলঙ্কা করে ৬ উইকেটে ২৯৮ রান। ৩৬ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬১ রান তুলতে পারা শ্রীলঙ্কা শেষ ১৪ ওভারেই নেয় ১৩৭ রান। তিন শ ছুঁই ছুঁই সংগ্রহ গড়তে মূল ভূমিকা রাখেন জানিত লিয়ানাগে ও কামিন্দু মেন্ডিস। লিয়ানাগে ৪৭ বল খেলে ৬ চার ও ৩ ছক্কায় ৭০ রানে অপরাজিত থাকেন। ইনিংসের শেষ বলে আউট হওয়া কামিন্দু করেন ৩৬ বলে ৫৭ রান, তাঁর ইনিংসে ছিল ৪টি চার ও ২ ছক্কা। এর আগে ওপেনার পাতুম নিশাঙ্কা করেন ৯২ বলে ৭৬ রান।
জবাবে জিম্বাবুয়ে কোনো রান করার আগেই হারায় ব্রায়ান বেনেট ও ব্রেন্ডন টেলরের উইকেট। তৃতীয় উইকেটে ১১৮ রানের জুটি গড়ে বিপর্যয় সামাল দেন শন উইলিয়ামস ও বেন কারেন। উইলিয়ামস ৫৭ আর কারেন ৭০ রান করে আউট হওয়ার পর জিম্বাবুয়েকে জয়ের প্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যান রাজা ও টনি মুনইয়োঙ্গা। ষষ্ঠ উইকেটে এই দুজন গড়েন ১২৮ রানের জুটি। এর মধ্যে শেষ ওভারের প্রথম বলে মাদুশঙ্কাকে স্কুপ করতে গিয়ে বোল্ড হওয়া রাজা করেন ৮৭ বলে ৯২ রান।
রাজা ফেরার পরের বলে ফাইন লেগে ক্যাচ তোলেন ব্রাড ইভানস। শেষ ওভারে ৯ রান আটকাতে আসা মাদুশঙ্কার সামনে হঠাৎই দেখা দেয় হ্যাটট্রিকের হাতছানি। তৃতীয় বল খেলতে নেমে রিচার্ড এনগারাভার অবশ্য হ্যাটট্রিক ঠেকানোর কথা ভাবারই সুযোগ ছিল না। রানের জন্য ব্যাট ঘোরাতে গিয়ে হয়ে যান বোল্ড। ওয়ানডে ক্যারিয়ারে প্রথম হ্যাটট্রিকের দেখা পান ২৬তম ম্যাচ খেলা মাদুশঙ্কা। ২০২৫ সালে এটি দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক, ওয়ানডের ইতিহাসে ৫২তম।
রাজার সঙ্গে শতরানের জুটিতে সঙ্গ দেওয়া মুনইয়োঙ্গো শেষ ২ বলে স্ট্রাইক পেলেও কোনো বাউন্ডারি মারতে পারেননি। ৪৩ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়তে হয় দলের হার সঙ্গী করে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
শ্রীলঙ্কা: ৫০ ওভারে ২৯৮/৬ (নিশাঙ্কা ৭৬, লিয়ানাগে ৭০*, কামিন্দু ৫৭; এনগারাভা ২/৩৪)। জিম্বাবুয়ে: ৫০ ওভারে ২৯১ (রাজা ৯২, কারেন ৭০, উইলিয়ামস ৫৭; মাদুশঙ্কা ৪/৬২, আসিতা ৩/৫০)। ফল: শ্রীলঙ্কা ৭ রানে জয়ী। ম্যান অব দ্য ম্যাচ: দিলশান মাদুশঙ্কা।