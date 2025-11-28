বিপিএলের নিলামে থাকছে না অভিযুক্ত ক্রিকেটারদের নাম
রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আগামীকাল হবে বিপিএলের এবারের আসরের নিলাম। তবে এই নিলামের খেলোয়াড় তালিকায় থাকবে না ফিক্সিংয়ে সন্দেহভাজন অন্তত ১০-১২ জন ক্রিকেটারের নাম। বিসিবির একটি বিশ্বস্ত সূত্র প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বিপিএলের নিলামের জন্য স্থানীয় ক্রিকেটারদের খসড়া তালিকায় নাম ছিল অভিযুক্ত ক্রিকেটারদেরও। তবে বিসিবির দুর্নীতি দমন পরামর্শক অ্যালেক্স মার্শালের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় ফিক্সিংয়ে সন্দেহভাজন ক্রিকেটারদের না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিপিএল গভর্নিং কাউন্সিল। অভিযুক্তদের বাদ দিয়ে কাল রাতেই তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার কথা।
এ ছাড়া কাল রাতেই এবারের বিপিএলে টিম অফিশিয়াল হিসেবে কারা দলের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, তা জানতে চেয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে চিঠি দেবে বিসিবি। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের প্রতি বিসিবির পরামর্শ
ফিক্সিংয়ে সন্দেহভাজন কাউকে যেন দলে না রাখা হয়। সে রকম কেউ থাকলে তাঁকে বিপিএলের অ্যাক্রিডেশন কার্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
সূত্র জানিয়েছে, তিন সদস্যের স্বাধীন তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে খেলোয়াড় ও কর্মকর্তা মিলিয়ে ১৮-১৯ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মাত্রায় ফিক্সিংয়ে জড়িত থাকার সন্দেহের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে খেলোয়াড় আছেন ৮-১০ জন। এই তালিকায় জাতীয় দলে খেলা ক্রিকেটারও আছেন।
বিপিএলের গত আসরে ফিক্সিংয়ের ব্যাপক অভিযোগ ওঠার পর তিন সদস্যের স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করে বিসিবি। তাঁদের দেওয়া ৯০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনে এই খেলোয়াড়-কর্মকর্তাদের বিপিএল থেকে দূরে রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
পরে তাঁদের প্রতিবেদন অনুসারে অধিকতর তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় অ্যালেক্স মার্শালকে। তাঁর প্রতিবেদনও কাল রাতেই বিসিবির হাতে আসার কথা, যেখানে অভিযুক্ত খেলোয়াড়-কর্মকর্তাদের বিপিএলের আসন্ন আসর থেকে দূরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তিনিও।