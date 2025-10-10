ক্রিকেট

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

দুই আট নম্বরের ম্যাচে ডি ক্লার্কের ঝড়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারত জয়

খেলা ডেস্ক
জয়ের পর নাদিন ডি ক্লার্ককে ঘিরে দক্ষিণ আফ্রিকার খেলোয়াড়দের উল্লাসআইসিসি

টপ ও মিডল অর্ডারে ব্যাটিং ধস হবে। এরপর একজন হাল ধরবেন, উদ্ধার করবেন দলকে। এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ নিয়মিতই দেখছে এমন কিছু। বৃহস্পতিবার সর্বশেষ ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে তো দুই ইনিংসেই এমন ছবি। বিশাখাপট্টনমের সেই ম্যাচে ভারতের আট নম্বর ব্যাটার রিচা ঘোষের ৯৪ ছাপিয়ে গেল দক্ষিণ আফ্রিকার আট নম্বর নাদিন ডি ক্লার্কের ৮৪। ৫৪ বলে ৮৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩ উইকেটের জয় এনে দিয়েছেন এই অলরাউন্ডার। ভারত পেয়েছে প্রথম হারের স্বাদ।

১০২ রানে ৬ উইকেট হারানোর পর ভারত অলআউট হওয়ার আগে ২৫১ রান করতে পেরেছিল রিচার ৭৭ বলের ৯৪ রানের ইনিংসে। রান তাড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা ৮১ রানেই হারিয়ে ফেলে ৫ উইকেট। এরপর ওপেনার লরা ভলভার্ট (৭৭০ ও সাতে নামা ক্লোয়ি ট্রাইওন (৪৯) রানটাকে ১৪২-এ নিয়ে যান। ভলভার্টের বিদায়ে ডি ক্লার্ক নামেন ব্যাটিংয়ে। ট্রাইওন যখন ফেরেন ৪৫.৫ ওভারে দক্ষিণ আফ্রিকার স্কোর ২১১/৭।

ভারতের হয়ে আটে নেমে ৯৪ রান করেছেন রিচা ঘোষ
বিসিসিআই

২৫ বলে ৪১ রানের সমীকরণটা এরপর আয়াবঙ্গা খাকাকে (১*) নিয়ে মিলিয়ে ফেলেন বল হাতেও ২ উইকেট নেওয়া ডি ক্লার্ক।

আরও পড়ুন

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব: রোমাঞ্চের শেষ বাংলাদেশের হতাশায়

এর আগে প্রতীকা রাওয়াল (৩৭) ও স্মৃতি মান্ধানার (২৩) উদ্বোধনী জুটি তুলে ফেলে ৫৫ রান। এরপর বিপর্যয়, আর ৪৭ রান যোগ হতেই নেই ৬ উইকেট। আটে নেমে হাল ধরেন রিচা। শুরুতে আমনজোত কৌরকে (১৩) নিয়ে ৫১ রানের জুটি গড়া রিচা অষ্টম উইকেটে স্নেহ রানাকে নিয়ে যোগ করেন ৮৮ রান। ২৪ বলে ৩৩ রান করেছেন রানা। ৯৪ রানের ইনিংসে রিচা মেরেছেন ১১টি চার ও ৪টি ছক্কা। ৪৬ ম্যাচের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে দ্বিতীয়বার ৯০-এর ঘরে আউট হলেন রিচা।

আরও পড়ুন

টেস্ট ক্রিকেটে মাত্র তিনবার যে কীর্তি, তার দুটিই কিনা ৯ অক্টোবরে

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন