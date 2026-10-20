আজ টিভিতে যা দেখবেন (২০ অক্টোবর ২০২৬)
চ্যাম্পিয়নস লিগে আজ পিএসজি–বার্সেলোনা মহারণ। চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ তৃতীয় রাউন্ড। গেবেখায় চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া টেস্ট।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–ঢাকা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
খুলনা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রাজশাহী–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
গেবেখা টেস্ট: ৩য় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ১–৪৫ মি., ট্যাপম্যাড
ত্রিদেশীয় সিরিজ
পাকিস্তান–ইংল্যান্ড
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
নারী টি–টুয়েন্টি
ভারত–জিম্বাবুয়ে
সন্ধ্যা ৭–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
ফেনেরবাচে–স্লাভিয়া প্রাগ
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
সাবাহ–ডর্টমুন্ড
রাত ১০–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
লিভারপুল–ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
পিএসজি–বার্সেলোনা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
ম্যানচেস্টার সিটি–এইকে এথেন্স
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫