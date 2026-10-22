বাংলাদেশে এসে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের শামার জোসেফ

বাংলাদেশে এসে পেটের পীড়ায় আক্রান্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের শামার জোসেফ
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২০২৪ সালে অভিষেক সিরিজেই আলোড়ন তুলেছিলেন শামার জোসেফ। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ৬৮ রানে ৭ উইকেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ২৭ বছর পর জয় এনে দিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।
সেই থেকেই তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট দলের নিয়মিত মুখ। জোসেফ আছেন বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজের দলেও।
তবে ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে ও টি-টুয়েন্টি সিরিজ খেলে বাংলাদেশে এসে স্বস্তিতে নেই ক্যারিবিয়ান এই পেসার। দলটির একটি সূত্র জানিয়েছে, পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছেন জোসেফ। দুদিন ধরে তিনি হোটেলবন্দী। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল বাংলাদেশে এসেছে গত রোববার।
আজ থেকে বসুন্ধরায় বিসিবি একাদশের বিপক্ষে শুরু হওয়া দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচেও জোসেফ নেই। ২৮ অক্টোবর শুরু হতে যাওয়া ঢাকা টেস্টে তিনি খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টসে হেরে ব্যাটিং করতে নেমে এই প্রতিবেদন লেখার সময় ৩৭ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪২ রান করেছে বিসিবি একাদশ। ৮৬ রান করে আউট হয়েছেন জিশান আলম।
বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের অংশ দুই ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথমটি ২৮ অক্টোবর শুরু হবে মিরপুরে। ৫ নভেম্বর থেকে সিলেটে দ্বিতীয় টেস্ট।
এখন পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে ১৫ টেস্টে ৬৪ উইকেট নিয়েছেন। ১০ ওয়ানডেতে ৫ ও ৩০ টি-টুয়েন্টিতে ৪০ উইকেট নিয়েছেন জোসেফ।