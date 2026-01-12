ঢাকা–রাজশাহী: টসে জিতে ব্যাটিংয়ে ঢাকা, ২ ওভারে ৯ রান

- ২ ওভারে ৯ রান
- রাজশাহী জিতলে প্লে–অফ নিশ্চিত হবে তিন দলের
- টসে জিতে ব্যাটিংয়ে ঢাকা ক্যাপিটালস
১২: ০৭
২ ওভারে ৯ রান
শ্রীলঙ্কান পেসার বিনুরা ফার্নান্ডোর করা প্রথম ওভারে ৭ রান তুলেছে ঢাকা ক্যাপিটালস। দলটির হয়ে ওপেন করছেন আবদুল্লাহ আল মামুন ও উসমান খান। দ্বিতীয় ওভারটি করছেন বিপিএল অভিষিক্ত অফ স্পিনার মোহাম্মদ রুবেল। বিপিএলে নিজের প্রথম ওভারে ২ রান দিয়েছেন রুবেল
১১: ৪৩
রাজশাহী জিতলে প্লে–অফ নিশ্চিত হবে তিন দলের
আজ হেরে গেলে ঢাকার পয়েন্ট ৮–এর বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নোয়াখালী এক্সপ্রেসের পয়েন্টও ৮–এর বেশি হওয়ার সুযোগ নেই। যার অর্থ আজ ঢাকা হেরে গেলে ১০ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত সবার ওপরে থাকা দুই দল চট্টগ্রাম রয়্যালস ও সিলেট টাইটানসেরও প্লে–অফ নিশ্চিত হয়ে যাবে।
১১: ৪১
টসে জিতে ব্যাটিংয়ে ঢাকা ক্যাপিটালস
সিলেট পর্বের শেষ ম্যাচে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছে ঢাকা ক্যাপিটালস। আজ জিতলে প্রথম দল হিসেবে প্লে–অফ নিশ্চিত করবে রাজশাহী। ৭ ম্যাচে রাজশাহীর পয়েন্ট ১০, সমান ম্যাচে ঢাকার পয়েন্ট ৪।
ক্রিকেট থেকে আরও পড়ুন