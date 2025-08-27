১ বলে ৩ ছক্কা খেলেন বোলার! এও কি সম্ভব
তাই বলে ১ বলে ২২ রান! ক্রিকেটে এমনটাও কি হতে পারে?
হতে পারে কী, হয়েছে। কাল ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) সেন্ট লুসিয়া কিংসের পেসার ওশান টমাস ইনিংসের ১৫তম ওভারের তৃতীয় বল করতে গিয়ে দিয়েছেন ২২। পুরো ওভারে রান দিয়েছেন ৩৩। ১ ওভারে ৩৩ রান তো হতেই পারে। কিন্তু ১ বলে ২২ রান হলো কীভাবে?
ড্যারেন স্যামি স্টেডিয়ামে গায়ানা আমাজন ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে টমাসের করা ১৫তম ওভারের প্রথম দুই বল থেকে রান আসে ৪। ব্যাটসম্যান রোমারিও শেফার্ড প্রথম বল ডট খেলার পর দ্বিতীয় বলে চার মারেন।
ওভারের তৃতীয় বলও ডট। কিন্তু না! পরে দেখা যায় টমাসের বলটি ছিল ‘নো’। ফ্রি হিটে তিনি দেন ওয়াইড। তাঁর পরের দুটি বলও ছিল ‘নো’। ফ্রি হিট দুটি দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছেন শেফার্ড; দুটিতেই মেরেছেন ছক্কা।
মানে ফ্রি হিট তখনো আছে! সেই ফ্রি হিটেও ছক্কা মারেন শেফার্ড। মানে এক বলে তিনটি ছক্কা হজম করেন টমাস। ১০ বলে হওয়া সেই ওভারের শেষ বলে থমাসের বলে আরেকটি ছক্কা মারেন পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান ইফতিখার আহমেদ।
ইনিংসের ১৭তম ওভারে সেন্ট লুসিয়ার আরেক পেসার কিওন গাস্টন দেন ২৭ রান। এক ওভার শেষ করতে তাঁর লাগে ১২ বল। এই ওভারে দুটি চার ও দুটি ছক্কা মারেন শেফার্ড। ৩৪ বলে ৭৩ রানে অপরাজিত থাকেন এই অলরাউন্ডার।
এমন দুটি ওভারের পরও শেষ পর্যন্ত সেন্ট লুসিয়াই জিতেছে। টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নামা গায়ানা করেছিল ২০২ রান। ১১ বল বাকি থাকতেই লক্ষ্য ছুঁয়েছে বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতার মালিকানাধীন দল সেন্ট লুসিয়া।