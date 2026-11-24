সোনার চেইন নিয়ে ক্রিকেট মাঠে যত কাণ্ড
ক্রিকেট মাঠে কত কিছুই না হারায়! ব্যাটের টুকরা, হেলমেট, স্টাম্পের বেল। কখনো কখনো জুতা, সানগ্লাসও। কিন্তু কয়েক লাখ টাকার সোনার চেইন? সেটিও আবার ম্যাচের মাঝখানে?
হ্যাঁ, ঘটেছে। ক্রিকেট মাঠে সোনার চেইনের ঘটনায় জড়িয়ে আছেন ইংল্যান্ডের দুই ক্রিকেটার। একজন জ্যাকব বেথেল, অন্যজন জফরা আর্চার। দুজনের গল্প আলাদা। একজনের চেইন নিয়ে মাঠে শুরু হয়েছিল হইচই, অন্যজনের চেইন নিয়ে প্রতিপক্ষের খোঁচা। তবে দুই গল্পের শেষেই আছে সোনা।
প্রথমে যাওয়া যাক ছয় বছর পেছনে। ২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনাল। লর্ডসে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের সেই অবিশ্বাস্য লড়াই। নির্ধারিত ৫০ ওভারের খেলা টাই। সুপার ওভারও টাই। শেষ পর্যন্ত বাউন্ডারির হিসাবে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জেতে ইংল্যান্ড।
সেই বিশ্বজয়ের পর জফরা আর্চারের জন্য বিশেষ একটি উপহার তৈরি করে ইংল্যান্ডের গয়না প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান প্রাগনেল। হীরাখচিত সোনার চেইন। সঙ্গে ছিল দারুণ এক প্রস্তাব। সে বছরের অ্যাশেজে আর্চার যত উইকেট নেবেন, চেইনে ততগুলো রুবি বসিয়ে দেওয়া হবে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চার টেস্ট খেলে ২২ উইকেট নিয়েছিলেন আর্চার। তাঁর চেইনে শেষ পর্যন্ত ২২টি রুবি বসানো হয়েছিল কি না, সেটি অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
তবে সেই চেইনই ছয় বছর পর আবার আলোচনায় আসে। ২০২৫-২৬ অ্যাশেজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ইংল্যান্ডের সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। ব্রিসবেন টেস্টের পর দুই ম্যাচ শেষে সিরিজে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে দলটি। আর্চারের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। দুই টেস্টে উইকেট মাত্র তিনটি। গতি, ফিটনেস ও পারফরম্যান্স নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।
এমন সময় আর্চারের গলার সোনার চেইন নিয়ে খোঁচা দেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক পেসার রায়ান হ্যারিস। এসইএন রেডিওতে তিনি বলেন, চেইনটি খুলে রাখলে আর্চার হয়তো আরও জোরে বল করতে পারবেন। এরপর যোগ করেন, ‘আমরা জানি, তোমার বেশ টাকা আছে। এবার খুলে ফেলো না, ভাই!’
অ্যাশেজ মানেই শুধু ব্যাটে-বলের লড়াই নয়। কথার লড়াইও চলে সমানতালে। হ্যারিসের মন্তব্যের পর আর্চারের চেইন হয়ে ওঠে আলোচনার বিষয়।
এমনকি চেইনটির দাম নিয়েও শুরু হয় হিসাব-নিকাশ। অস্ট্রেলিয়ার এক গয়না বিশেষজ্ঞের অনুমান, এটি ১৮ ক্যারেট সোনার। ওজন আনুমানিক ১৫০ গ্রাম। সেই হিসাবে চেইনটির দাম হতে পারে প্রায় ৮০ হাজার অস্ট্রেলীয় ডলার।
এবার আসা যাক জ্যাকব বেথেলের গল্পে। আইপিএলে ক্রিকেটারদের গলার চেইন নতুন কিছু নয়। কিন্তু ম্যাচের মধ্যে সেটি খুলে মাঠে পড়ে যাওয়ার ঘটনা নিশ্চয়ই খুব একটা দেখা যায় না।
১৩ মে ২০২৬। রায়পুরে কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। রান তাড়া করতে নেমেছে বেঙ্গালুরু। ওপেনার বেথেল তখন ১২ বলে ১৫ রান করেছেন। চতুর্থ ওভারে বল করতে এসেছেন কার্তিক ত্যাগি। ওভারের দ্বিতীয় বলটি শর্ট পিচড। পুল করতে গিয়ে ঠিকমতো ব্যাটে-বলে করতে পারেননি বেথেল। বল আঘাত করে তাঁর হেলমেটে। এরপর উঠে যায় আকাশে। সহজ ক্যাচ নিয়ে নেন ত্যাগি। বেথেলের ইনিংস শেষ।
কিন্তু আউট হওয়ার দৃশ্যের আড়ালে ঘটে গেছে আরেকটি ঘটনা। হেলমেটে বলের আঘাত লাগার সময়ই গলা থেকে খুলে পড়ে গেছে তাঁর সোনার চেইন। মাঠ ছাড়ার সময় ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যান খেয়ালই করেননি সেটি। চেইনটি পড়ে ছিল ক্রিজের কাছেই।
এরপর ব্যাট করতে নামেন দেবদূত পাডিক্কাল। মাঠে ঢুকেই চোখে পড়ে পড়ে থাকা চেইনটি। কী করবেন? চাইলেই পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। চেইনটি তুলে আম্পায়ারের হাতে দেন তিনি। পরে আম্পায়ারের মাধ্যমে সেটি ফিরে পান বেথেল।