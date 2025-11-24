মান্ধানার বাবার পর বর পলাশও হাসপাতালে
মেয়ের বিয়ের দিন অসুস্থ হয়ে ভারত নারী ক্রিকেট দলের ব্যাটার স্মৃতি মান্ধানার বাবা এখন হাসপাতালে। এর মধ্যেই এবার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বর পলাশ মণ্ডলকে। এরই মধ্যে স্মৃতি ও পলাশের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা স্থগিত করা হয়েছে।
এনডিটিভি জানিয়েছে, ভাইরাল সংক্রমণ ও অ্যাসিডিটির কারণে পলাশকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে সমস্যাটি গুরুতর ছিল না। চিকিৎসা নেওয়ার পর তিনি হাসপাতাল থেকে হোটেলে ফিরে গেছেন।
এর আগে গতকাল মহারাষ্ট্রের সাংলিতে স্মৃতি ও পলাশের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। তবে সকালে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হন মান্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানা। তাঁকে দ্রুত সাংলির একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই বিয়ের অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়।
আজ পলাশকে হাসপাতালে ভর্তির বিষয়ে তাঁর মা অমিতা হিন্দুস্থান টাইমসকে বলেন, ‘পলাশ স্মৃতির বাবার খুব ঘনিষ্ঠ। এমনকি স্মৃতির চেয়েও স্মৃতির বাবার সঙ্গে পলাশের বন্ধুত্ব বেশি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ার পর পলাশই প্রথম বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা বন্ধের কথা বলেছিল।’
ছেলের অসুস্থার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘হলুদ অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ায় আমরা পলাশকে বের হতে দিইনি। সে খুব কেঁদেছে। একপর্যায়ে ওর শরীরের অবস্থা খারাপের দিকে চলে যায়। হাসপাতালে ওকে চার ঘণ্টা রাখা হয়েছিল। ইসিজি আর কিছু পরীক্ষা করানো হয়েছে। সবকিছু এখন স্বাভাবিক। তবে দুশ্চিন্তা করছে।’
এ দিকে স্মৃতি মান্ধানার পারিবারিক চিকিৎসক ডা. নমন শাহ বলেছেন, তাঁর পিতার স্বাস্থ্য অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে একটি চিকিৎসা দল। যদি শ্রীনিবাস মান্ধানার শরীরের উন্নতি হয়, আজই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে।