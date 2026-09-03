ঢাকার তিন লিগে যোগ হচ্ছে টি–টুয়েন্টিও

ঢাকার তিন লিগে যোগ হচ্ছে টি–টুয়েন্টিও
বাংলাদেশের একমাত্র লিস্ট ‘এ’ টুর্নামেন্ট ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ। মাঝেমধ্যে টি-টুয়েন্টি সংস্করণে হলেও লিগটা মূলত ৫০ ওভারের ম্যাচেরই। ঢাকার ক্লাব ক্রিকেটের বাকি তিন স্তর প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ ও তৃতীয় বিভাগ ক্রিকেটেও হতো শুধু ৫০ ওভারের আসরই।
তবে আগামী মৌসুম থেকে এই ধারায় বদল আসছে। এখন থেকে প্রতি মৌসুমেই প্রথম বিভাগ, দ্বিতীয় বিভাগ ও তৃতীয় বিভাগ লিগে ৫০ ওভারের সংস্করণের পাশাপাশি একটি করে টি-টুয়েন্টি টুর্নামেন্ট আয়োজন করবে সিসিডিএম।
প্রথম বিভাগে ২০টি এবং দ্বিতীয় বিভাগ ও তৃতীয় বিভাগে ২৪টি করে দল নিয়ে আগের মতোই ৫০ ওভারের লিগ হবে। ৫০ ওভারের লিগের শীর্ষ ৮ থেকে ১০টি দল নিয়ে প্রতিটি লিগে হবে একটি করে টি-টুয়েন্টি টুর্নামেন্ট। এ ছাড়া ৭০টি দল নিয়ে হতে যাওয়া তৃতীয় বিভাগ বাছাই টুর্নামেন্ট হবে শুধু টি-টুয়েন্টি সংস্করণেই।
বর্তমান সময়ের টি-টুয়েন্টিমুখী চিন্তার সঙ্গে তাল মেলাতেই এমন উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন সিসিডিএমের প্রধান মঈন উদ্দীন চৌধুরী, ‘আমরা চেয়েছি টি-টুয়েন্টির ক্রিকেটারদের খুঁজে বের করতে। এখন তো সব জায়গায়ই টি-টুয়েন্টি। প্রিমিয়ার লিগ যেসব ক্রিকেটাররা খেলে, তারা ঘরোয়ায় আরও টি-টুয়েন্টি টুর্নামেন্ট পায়। আমরা চাই নিচের স্তরগুলোর ক্রিকেটাররাও যেন নিজেদের প্রমাণ করার একটা প্ল্যাটফর্ম পায়।’
৫০ ওভারের ম্যাচের লিগের জন্য বিসিবি আগে থেকেই ঢাকার ক্লাবগুলোকে আর্থিক অনুদান দিয়ে আসছে। আলাদা অনুদান থাকবে টি-টুয়েন্টি টুর্নামেন্টের জন্যও।
নভেম্বরে প্রথম বিভাগ লিগ দিয়ে শুরু হবে ঢাকার ক্লাব ক্রিকেট, এরপর হবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ। এই তিন বিভাগের ক্লাবগুলোর সেরা পারফরমারদের দিয়ে সিসিডিএম কাপ আয়োজন করতে চায় বিসিবি। তবে সেটি এই মৌসুমে না–ও হতে পারে।
গত বছর ক্লাবগুলোর বয়কটের কারণে প্রিমিয়ার লিগ পিছিয়ে শুরু হয়েছিল এপ্রিলে। এবার ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিই শুরু হবে লিগ। আম্পায়ারিং বিতর্ক এড়াতে লিগে ডিআরএস রাখারও পরিকল্পনা আছে বিসিবির।