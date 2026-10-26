বিগ ব্যাশে খেলবেন মোস্তাফিজও
রিশাদ হোসেনের খেলা মোটামুটি নিশ্চিত। এবার জানা গেল, বিগ ব্যাশের এবারের আসরে খেলবেন মোস্তাফিজুর রহমানও। অস্ট্রেলিয়ার এ ফ্র্যাঞ্চাইজি টি–টুয়েন্টি টুর্নামেন্টে খেলতে বোর্ডের কাছে অনাপত্তিপত্র (এনওসি) চেয়েছেন মোস্তাফিজ।
বিসিবিও মোস্তাফিজকে ছাড়পত্র দিতে আগ্রহী। জানা গেছে, সবকিছু পরিকল্পনামতো হলে বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগেডসের হয়ে মাঠ মাতাবেন এই বাঁহাতি পেসার। আজ ডমেস্টিক থ্রি টুর্নামেন্টের নিলামে মোস্তাফিজের অনাপত্তিপত্র চাওয়ার কথা জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি তামিম ইকবাল।
বিগ ব্যাশের কারণে ১৫ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া ডি থ্রি ট্রফির টি–টুয়েন্টি সংস্করণে খেলবেন না মোস্তাফিজ ও রিশাদ। নিলামে মোস্তাফিজকে নিয়ে তেমন কাড়াকাড়ি হয়নি। ৭০ লাখ পয়েন্টে দলে নেওয়া সেভেন রিংস সিমেন্ট শুধু ওয়ানডে সংস্করণে তাঁকে পাবে।
প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ব্যাগ ব্যাশে খেলেছিলেন সাকিব আল হাসান। গত মৌসুমে হোবার্ট হারিকেনসের হয়ে নজর কাড়া বাংলাদেশের লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনও আগামী আসরে একই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরছেন।
বিগ ব্যাশের পরবর্তী আসর হওয়ার কথা আগামী ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে, একই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে ডি থ্রি টুর্নামেন্টের টি-টুয়েন্টি সংস্করণও। টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ানোয় ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলছেন না মোস্তাফিজুর রহমান।