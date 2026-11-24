ভারত–পাকিস্তানের হাত মিলিয়ে দেওয়া এমসিসির পক্ষে ‘সম্ভব না’
ক্রিকেট মাঠে ম্যাচ শেষে হাত মেলানোটা নিছক সৌজন্য নয়। প্রতিপক্ষকে সম্মান জানানোরও একটি রীতি। জয়-পরাজয়ের হিসাব মাঠেই রেখে দুই দলের খেলোয়াড়েরা যখন হাত মেলান, তখন ক্রিকেটের চেতনাটাও যেন একটু বেশি দৃশ্যমান হয়। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে সেই দৃশ্য এখন অতীত।
গত রোববার দোহায় এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টে আবারও দেখা গেল সেই ছবি। পাকিস্তান ‘এ’ দলের কাছে হেরে মাঠ ছাড়ছিল ভারত ‘এ’ দল। দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে হাত মেলানোর কোনো আগ্রহ দেখা যায়নি। বরং তাঁদের শারীরিক ভাষায় ছিল একধরনের নির্লিপ্ততা।
ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেটে এমন দৃশ্য অবশ্য নতুন নয়। গত বছর দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপের পর থেকেই দুই দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে হাত না মেলানোর এই চর্চা চলছে। শুধু জাতীয় দল নয়, বয়সভিত্তিক দল থেকে শুরু করে নারী ক্রিকেটেও ছড়িয়ে পড়েছে এই সংস্কৃতি। অন্য খেলাগুলোতে এমন দৃশ্য নিয়মিত দেখা না গেলেও ভারতের ক্রিকেট দলগুলো পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলানো এড়িয়ে চলছে। তিলক বর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত ‘এ’ দলও সেই পথেই হেঁটেছে।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ক্রিকেট মাঠে প্রতিপক্ষের সঙ্গে হাত না মেলানো কি বেআইনি? এটি কি ক্রিকেটের চেতনার পরিপন্থী? নাকি মাঠের বাইরের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অহেতুক খেলার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হচ্ছে? ক্রিকেটের আইন প্রণেতা সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) অবস্থান অবশ্য পরিষ্কার। তারা চায়, খেলোয়াড়েরা একে অপরের সঙ্গে হাত মেলান। তবে পরিস্থিতি ভিন্ন হলে কিংবা ওপর মহল থেকে নির্দেশনা এলে এ রীতি মানতে খেলোয়াড়দের বাধ্য করার ক্ষমতা তাদের নেই।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলমান আইএলটি২০ টুর্নামেন্টের পঞ্চম মৌসুম উপলক্ষে বর্তমানে সেখানে অবস্থান করছেন এমসিসির আইন ব্যবস্থাপক ও ক্রিকেট প্রধান ফ্রেজার স্টুয়ার্ট। ভারত ও পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের হাত না মেলানোর বিষয়ে কথা বলেছেন তিনি, ‘হাত মেলানো নিয়ে ওপর মহল থেকে কোনো নির্দেশনা এলে সেটা নিয়ন্ত্রণ করা এমসিসির পক্ষে সম্ভব না। আমরা অবশ্যই তা (হাত মেলানো) দেখতে চাই, তবে আমরা বুঝি যে এখানে আরও বড় বিষয় জড়িয়ে আছে এবং তা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।’
ক্রিকেটের মাঠের বাইরের বাস্তবতাও স্বীকার করেছেন স্টুয়ার্ট। তাঁর কথায়, ‘আমার মনে হয়, এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা ক্রিকেটকে ছাড়িয়ে যায় এবং এমন এক পর্যায় থেকে আসে, যেমন ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি, যার ওপর মন্তব্য করার অবস্থান আমার নেই। আমরা যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তা হলো মাঠে কী ঘটছে। খেলোয়াড়েরা একে অপরকে সম্মান করে, আম্পায়ার ও আম্পায়ারদের কর্তৃত্বকে সম্মান করে এবং খেলাটিকে সম্মান করে। এটুকুই আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।’
ভারতীয় ক্রিকেট দলের এই অবস্থানের শুরু ২০২৫ ছেলেদের এশিয়া কাপ থেকে। পেহেলগামে সন্ত্রাসী হামলার কয়েক সপ্তাহ পর অনুষ্ঠিত সেই টুর্নামেন্টে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলানো বর্জন করে ভারত। এর পর থেকে পুরুষ ও নারী ক্রিকেটের বিভিন্ন বয়সভিত্তিক দলেও একই চর্চা দেখা যাচ্ছে।
এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারস টুর্নামেন্টেও ম্যাচের আগে ও পরে দুই দেশের খেলোয়াড়েরা হাত মেলানো কিংবা সৌজন্য বিনিময় থেকে বিরত থেকেছেন।