৬ অলরাউন্ডার নিয়ে আফগানিস্তানের এশিয়া কাপের দল

৬ অলরাউন্ডার নিয়ে আফগানিস্তানের এশিয়া কাপের দল
১৭ সদস্যের দলকে যথারীতি নেতৃত্ব দেবেন দেশটির ক্রিকেটের পোস্টার বয় রশিদ খান। রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে রাখা হয়েছে ৩ জনকে।
আফগানিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী স্থাপনায় ঝুলছে বিশাল আকৃতির একেকটা ব্যানার। দেখে মনে হতে পারে বিজ্ঞাপন। কিন্তু না, একেকটা ব্যানারে একেকজন খেলোয়াড়ের নাম ও ছবি; যাঁরা আছেন আফগানিস্তানের এশিয়া কাপের স্কোয়াডে।
বড় টুর্নামেন্টের দল ঘোষণায় কয়েক বছর ধরে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। এশিয়া কাপের ক্ষেত্রেও সেটির ব্যতিক্রম হলো না। আজ সকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা ভিডিওতে এভাবেই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতাটির স্কোয়াড দিয়েছে তারা।
এবারের এশিয়া কাপ টি-টোয়েন্টি সংস্করণের বলেই হয়তো আফগান দলে অলরাউন্ডারের ছড়াছড়ি। তিন স্পিন অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী, শরফউদ্দিন আশরাফ ও রশিদ খানের সঙ্গে তিন পেস বোলিং অলরাউন্ডার আজমতউল্লাহ ওমরজাই, করিম জানাত ও গুলবদিন নাইবকে রাখা হয়েছে।
স্পিন বিভাগ বরাবরই আফগানদের বড় শক্তির জায়গা। মুজিব উর রেহমান, নুর আহমেদের সঙ্গে রহস্যময় স্পিনার আল্লাহ গজনফরের উপস্থিতি সেই শক্তি আরও বাড়িয়েছে। দলে পেসার ৩ জন—নাভিন উল হক, ফজলহক ফারুকির সঙ্গে ফরিদ মালিক।
প্রত্যাশিতভাবেই উইকেটকিপারের গ্লাভস হাতে দেখা যাবে রহমানউল্লাহ গুরবাজকে। ব্যাকআপ উইকেটকিপার হিসেবে থাকছেন মোহাম্মদ ইশাক।
গত ফেব্রুয়ারিতে আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর আফগানিস্তান আর খেলতে নামেনি। এ বছর দলটি কোনো টি-টোয়েন্টি ম্যাচও খেলেনি। এই সংস্করণে তারা সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছে গত বছরের ডিসেম্বরে জিম্বাবুয়ে সফরে। সেই সফরের দল থেকে এশিয়া কাপের দলে দুটি পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাদ পড়েছেন হজরতউল্লাহ জাজাই ও জুবাইদ আকবরি। তাঁদের জায়গা নিয়েছেন ইব্রাহিম জাদরান ও শরফউদ্দিন আশরাফ।
লম্বা সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেললেও আফগানিস্তান জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা খেলার মধ্যেই ছিলেন। আইপিএল, পিএসএল, বিপিএল, আইএলটি২০, এসএ২০ এবং ঘরোয়া প্রতিযোগিতা শপাগিজা ক্রিকেট লিগসহ বিশ্বের প্রায় সব টি-টোয়েন্টি লিগেই তাঁরা খেলেছেন।
এশিয়া কাপের আগে পাকিস্তান ও স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে শারজায় ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলবে আফগানিস্তান। সিরিজ সামনে রেখে বেশির ভাগ খেলোয়াড় প্রস্তুতি ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছে এসিবি।
এবারের এশিয়া কাপ শুরু আগামী ৯ সেপ্টেম্বর। আবুধাবিতে সেদিন উদ্বোধনী ম্যাচেই হংকংয়ের মুখোমুখি হবে আফগানিস্তান। ‘বি’ গ্রুপে তাদের অন্য দুই প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ (১৬ সেপ্টেম্বর) ও শ্রীলঙ্কা (১৮ সেপ্টেম্বর)।
আফগানিস্তানের স্কোয়াড
রশিদ খান (অধিনায়ক), রহমানউল্লাহ গুরবাজ (উইকেটকিপার), ইব্রাহিম জাদরান, দরবেশ রাসুলি, সেদিকউল্লাহ আতাল, মোহাম্মদ নবী, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, করিম জানাত, গুলবদিন নাইব, শরফউদ্দিন আশরাফ, মোহাম্মদ ইশাক (উইকেটকিপার), আল্লাহ গজনফর, মুজিব উর রেহমান, নুর আহমেদ, ফরিদ মালিক, ফজলহক ফারুকি ও নাভিন উল হক।
রিজার্ভ: ওয়াফিউল্লাহ তারাখিল, নাঙ্গিয়াল খারোতি ও আবদুল্লাহ আহমেদজাই।