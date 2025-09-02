সাকিবের সঙ্গে মোস্তাফিজ, লিটনও—এসএ টোয়েন্টির নিলামে বাংলাদেশের আরও যাঁরা

সাকিবের সঙ্গে মোস্তাফিজ, লিটনও—এসএ টোয়েন্টির নিলামে বাংলাদেশের আরও যাঁরা
দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট এসএ টোয়েন্টির নিলামে নাম লিখিয়েছেন বাংলাদেশের ১৪ ক্রিকেটার। সাকিব আল হাসান, মোস্তাফিজুর রহমান, লিটন দাস আছেন এই তালিকায়। ৯ সেপ্টেম্বর এসএ টোয়েন্টির ২০২৫-২৬ মৌসুমের নিলাম হবে।
নিলামে তোলা হবে মোট ৫৪১ জন ক্রিকেটারকে। সাকিব, মোস্তাফিজ, লিটন ছাড়া বাকি ১১ জন বাংলাদেশি ক্রিকেটার হলেন—তানজিম হাসান, তানজিদ হাসান, মেহেদী হাসান, মেহেদী হাসান মিরাজ, শামীম হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, হাসান মাহমুদ, জাকের আলী, তাইজুল ইসলাম, শরীফুল ইসলাম ও নাহিদ রানা।
নিলামে নাম লিখিয়েছেন ৪৩ বছর বয়সী ইংলিশ কিংবদন্তি জেমস অ্যান্ডারসন। চলতি বছর প্রায় ১১ বছর পর টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ফেরেন অ্যান্ডারসন। টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে খেলেন ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে। এরপর তিনি দ্য হানড্রেডে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের হয়েও তিন ম্যাচ খেলেন অ্যান্ডারসন।
মোট ২৪১ জন বিদেশি খেলোয়াড় নিলামে উঠবেন, তবে সর্বোচ্চ বিক্রি হবেন ২৫ জন। অন্যদিকে নিলামে ৫৯টি জায়গার জন্য নিলামে উঠবেন ৩০০ জন প্রোটিয়া ক্রিকেটার।
আগামী মৌসুমের এসএ টোয়েন্টি শুরু হবে ডিসেম্বরে। একই সময়ে বিপিএলও হয়ে থাকে। তাই সুযোগ পেলেও বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের সেখানে খেলার ছাড়পত্র না–ও মিলতে পারে।
যদিও সাকিব আল হাসানের বিষয়টি ভিন্ন। বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা সাকিব বেশ কিছুদিন ধরেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে। জাতীয় দলের হয়ে তাঁর শেষ ম্যাচ ছিল গত বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে, ভারতের বিপক্ষে কানপুর টেস্টে।
এখন সাকিব খেলছেন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ সিপিএলে। সেখানে সর্বশেষ ম্যাচে ২০ বলে ফিফটি করেছেন সাকিব। সম্প্রতি কানাডার নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টেন টুর্নামেন্ট ‘কানাডা সুপার সিক্সটি’তেও নাম লিখিয়েছেন সাকিব। বিশ্বের প্রায় সব বড় বড় টি-টোয়েন্টি লিগে খেলা সাকিব কখনোই এসএ টোয়েন্টিতে খেলেননি। এবার কি সাকিবের সুযোগ মিলবে?