বিসিবিতে নির্বাচন করতে নির্বাচক প্যানেল থেকে রাজ্জাকের পদত্যাগ
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আসন্ন নির্বাচনে আজ ছিল মনোনয়নপত্র তোলার দিন। কারা মনোনয়নপত্র তোলেন এমন আলোচনার মধ্যেই চমক হিসেবে দৃশ্যপটে হাজির বিসিবির নির্বাচক আবদুর রাজ্জাক। তিনি কাউন্সিলর হয়েছেন খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থা থেকে। জেলা ও বিভাগীয় ক্যাটাগরিতে পরিচালক পদে নির্বাচন করার লক্ষ্যে মনোনয়নপত্রও কিনেছেন। খুলনা বিভাগ থেকে দুজন পরিচালক হওয়ার কথা। খুলনা বিভাগে জন্য মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছে তিনটি।
রাজ্জাক আজ দুপুরের আগে মিরপুরে ক্রিকেট বোর্ড কার্যালয়ে এসে মনোনয়নপত্র কেনেন। কিন্তু নির্বাচন করতে হলে বা পরিচালক হতে হলে তাঁকে ছাড়তে হবে বিসিবির নির্বাচক পদ। সেটি তিনি এরই মধ্যে করেছেন বলে জানিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমকে জাতীয় দলের সাবেক এই স্পিনার বলেছেন, তিনি এরই মধ্যে বিসিবির নির্বাচক হিসেবে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন।
কেন নির্বাচক পদ ছেড়েছেন জানালেন সেই কারণও, ‘আমি বিসিবির নির্বাচক পদে এত দিন ছিলাম। এখন আমার লক্ষ্য দেশের ক্রিকেটে অন্যভাবে অবদান রাখা। আমি চাই যেন জেলা ও বিভাগ থেকে যারা উঠে আসে তারা যেন কিছু শিখে আসে। সেই জায়গায় কাজ করতে চাই।’
খুলনা বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর হিসেবে খুলনা বিভাগের জন্য কাজ করতে চান রাজ্জাক। একই সঙ্গে বাংলাদেশের সামগ্রিক ক্রিকেট উন্নয়নে জন্য কাজ করার ইচ্ছে তাঁর।