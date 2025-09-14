ভারতকে হারানোর ‘ফর্মুলা’ দিলেন পাকিস্তানের শোয়েব মালিক

এশিয়া কাপ
ভারতকে হারানোর ‘ফর্মুলা’ দিলেন পাকিস্তানের শোয়েব মালিক
আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে এশিয়া কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের মহারণ! যে ম্যাচের দিকে তাকিয়ে সারা বিশ্বের ক্রিকেটপ্রেমীরা। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচের আগে ভারতকেই ফেবারিট মনে করছেন বেশির ভাগ ক্রিকেটবোদ্ধা। তবে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শোয়েব মালিক মনে করেন, তাঁর দেশের পক্ষে ভারতকে হারানো সম্ভব। কীভাবে? মালিক দিয়েছেন সেই ‘ফর্মুলা’ও।
শোয়েব মালিক মনে করেন, শুরুতেই বল হাতে যদি ঝড় তুলতে পারেন পাকিস্তানি পেসাররা, তাহলে বদলে যেতে পারে ম্যাচের হিসাব। পাকিস্তানের একটি টেলিভিশনে এ ম্যাচ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মালিক বলেছেন, ‘টসের ভাগ্য তো কারও হাতে নেই। তবে পাকিস্তানের সেরা সুযোগ তখনই আসবে, যদি তারা ভারতের শুরুর দিকে তিন-চারজন ব্যাটসম্যানকে দ্রুত ফেরাতে পারে। কম রানে ভারতকে আটকে দিতে পারলেই খেলাটা অন্য রকম হবে।’
সেই কম রানটা কত? মালিক দিয়েছেন সেটার ধারণাও, ‘এভাবে খেলতে পারলে ভারতের রান ১৫০-১৬০-এর মধ্যে নামিয়ে আনা সম্ভব। আমার মতে, এমন পরিস্থিতিতেই পাকিস্তান ভারতের বিপক্ষে জিততে পারে।’
তবে শুধু শুরুতেই নয়, মাঝের ওভারগুলোও হতে পারে পাকিস্তানের তুরুপের তাস। মালিক বলেছেন, ‘দ্বিতীয় পরিস্থিতিটা হলো মাঝের ওভার। এখানে যদি আমাদের স্পিনার সুফিয়ান মুকিম আর আবরার আহমেদ, দুজনই ৩টা করে উইকেট নিতে পারে, তাহলেই আসল সুযোগ তৈরি হবে। শর্ত হলো, দুজনকেই একসঙ্গে খেলাতে হবে। কারণ, ভারত আগে ব্যাট করুক বা পরে, তাদের ব্যাটসম্যান যদি আউট না হয়, তাহলে আপনি খেলায় থাকতেই পারবেন না।’
এমনিতে এই ম্যাচের আগে দুই দলই ভালো ফর্মে। নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারত স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে মাত্র ৫৭ রানে অলআউট করে দিয়েছিল। সেই রান তারা তাড়া করে মাত্র ৪.৩ ওভারে। অন্যদিকে পাকিস্তান নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৬০ রান করে এবং ওমানকে মাত্র ৬৭ রানে অলআউট করে দেয়।
তবে টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি লড়াইয়ের ইতিহাস কিন্তু ভারতের পক্ষেই। দুই দলের ১৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের মধ্যে ১০টিতেই ভারত জিতেছে। শেষবার তাদের দেখা হয়েছিল ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। কম রানের এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ রানে হারিয়ে দিয়েছিল রোহিত শর্মার দল।