এশিয়া কাপে কোন একাদশ নিয়ে মাঠে নামতে পারে ভারত–পাকিস্তান

এশিয়া কাপে কোন একাদশ নিয়ে মাঠে নামতে পারে ভারত–পাকিস্তান
দুই দলের শুরুটাই হয়েছে দুর্দান্ত। এশিয়া কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারত যেভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে হারিয়েছে, সেটাকে একতরফা ম্যাচ বললেও কম হবে। সেদিন আমিরাতকে ৫৭ রানে গুটিয়ে দিয়ে ৪.৩ ওভারের মধ্যেই রান তাড়া করে ভারত।
আর পাকিস্তান নিজেদের প্রথম ম্যাচে ওমানকে হারিয়েছে ৯৩ রানে। সহজ পরীক্ষায় সহজে উতরে যাওয়ার পর আজ ভারত–পাকিস্তান লড়াই। ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ মানেই বাড়তি আকর্ষণ। আর পেহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলার জেরে সামরিক সংঘাতে জড়ানোর পর এটাই দুই দলের প্রথম ম্যাচ। স্বাভাবিকভাবেই উত্তাপ খানিকটা বেশি। এমন ম্যাচে কেমন হতে পারে দুই দলের একাদশ?
ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর খবর, দুবাইয়ে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে অপরিবর্তিত একাদশ নিয়েই মাঠে নামতে পারে ভারত। উইকেট ধীরগতির হওয়ায় যশপ্রীত বুমরার সঙ্গে হার্দিক পান্ডিয়াই পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে খেলতে পারেন। প্রয়োজনে হাত চালাবেন আরেক পেস বোলিং অলরাউন্ডার শিবম দুবেও। তাতে ভারত কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল আর বরুণ চক্রবর্তী—তিন স্পিনারকেই একাদশে রাখতে পারবে।
ব্যাটিংয়ে অভিষেক শর্মার সঙ্গে শুবমান গিলকেই দেখা যেতে পারে। গিলের কারণে ওপেনিংয়ে জায়গা হারানো সঞ্জু স্যামসন প্রথম ম্যাচে ৩ নম্বরে নামার কথা ছিল, যদিও পরে দরকার পড়েনি। এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মিডল অর্ডার বা লোয়ার অর্ডারেও খেলতে পারেন।
ভারতের সম্ভাব্য একাদশ
অভিষেক শর্মা, শুবমান গিল, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), সূর্যকুমার যাদব, তিলক বর্মা, শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যশপ্রীত বুমরা ও বরুণ চক্রবর্তী।
অন্যদিকে পাকিস্তান দল ওমান ম্যাচের একাদশ থেকে একটি পরিবর্তন আনতে পারে। প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের একাদশে ছিলেন না হারিস রউফ। ভারত ম্যাচে এই ফাস্ট বোলারকে দলে দেখা যেতে পারে। তিনি অবশ্য কার জায়গায় খেলবেন, সেটিও একটি প্রশ্ন।
ওমান ম্যাচে বিশেষজ্ঞ স্পিনার আবরার আহমেদ ও সুফিয়ান মুকিম দুজনেই ভালো খেলেছেন। এ ছাড়া এই দলে আছেন অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নেওয়াজ, সাইম আইয়ুবও। দুবাইয়ের ধীরগতির উইকেটে স্পিন বিভাগে কি হাত দেবে পাকিস্তান?
গত দুই বছরে স্পিনারদের চেয়ে পেসাররা এই মাঠে বেশি উইকেট নিয়েছেন। ৪৪১টির মধ্যে ২৭৭টিই নিয়েছেন পেসাররা। তবে স্পিনাররাই ছিলেন বেশি কৃপণ, তাঁদের ইকোনমি ৭.০৩, যেখানে পেসারদের ইকোনমি ৮.৩৬।
ব্যাটিং বিভাগে পাকিস্তানের পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সাহিবজাদা ফারহান, সাইম, ফখর জামান, মোহাম্মদ হারিসদের নিয়েই ভারতের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান।
পাকিস্তানের সম্ভাব্য একাদশ
সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, সালমান আগা (অধিনায়ক), হাসান নেওয়াজ, মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), মোহাম্মদ নেওয়াজ, ফাহিম আশরাফ/হারিস রউফ, শাহিন শাহ আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম ও আবরার আহমেদ।