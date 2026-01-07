বিপিএল ২০২৬: ব্যাটে–বলে সেরা যাঁরা ও পারভেজের স্লেজিং
বিপিএল শুরু হওয়ার পর কেটে গেছে ১২ দিন। এই সময়ে ৭টি ম্যাচ ডেতে হয়ে গেছে ১৪টি ম্যাচ। লিগ পর্বে প্রতিটি দল খেলবে ১০টি করে ম্যাচ। রংপুর রাইডার্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস খেলে ফেলেছে ৫টি করে ম্যাচ। সবচেয়ে বেশি ৬টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে ঘরে মাঠে খেলা সিলেট টাইটানস। অন্যদিকে রাজশাহী ওয়ারিয়র্স, ঢাকা ক্যাপিটালস ও নোয়াখালী এক্সপ্রেস খেলেছে ৪টি করে ম্যাচ।
প্রায় অর্ধেক পথ পেরোনো বিপিএলে ব্যাট হাতে কারা ভালো করেছেন, বল হাতেই–বা কারা ভালো করেছেন। আর বলার মতো কী কী হয়েছে।
ব্যাটিংয়ে যাঁরা আলো কাড়লেন
ব্যাট হাতে বিপিএলে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি রান রাজশাহীর অধিনায়ক নাজমুল হোসেনের। ৪ ম্যাচে এক সেঞ্চুরিতে ২০৩ রান করেছেন তিনি। টুর্নামেন্টে নিজের প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরির পরের তিন ম্যাচেও দারুণ শুরু পেয়েছিলেন, তবে একটিতেও ফিফটি করতে পারেননি। এটা নিয়ে আক্ষেপ করতে পারেন নাজমুল।
মোট রানে নাজমুলের পর আছেন পারভেজ হোসেন। ৬ ম্যাচের ৬ ইনিংসে দুই ফিফটিতে তাঁর রান ২০২। এই ওপেনার মিডল অর্ডার পরীক্ষায় সফল হয়েছেন বলতেই হচ্ছে। ৬ ইনিংসের ৫টিতেই তিনি মিডল অর্ডারে খেলেছেন। নাজমুল ও পারভেজই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ৯টি করে ছক্কা মেরেছেন।
শীর্ষে পাঁচের পরের তিনজন আছেন যথাক্রমে ডেভিড ম্যালান (১৯৬), অ্যাডাম রসিংটন (১৯২) ও মোহাম্মদ নাঈম (১৭২)। ম্যালান রসিংটন ও নাঈমের ওপর থাকলেও কার্যকর রান বিবেচনায় ম্যালান তাঁদের নিচেই থাকবেন। এবারের টুর্নামেন্টে মাত্র ১০৭.৬৯ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করছেন ম্যালান, পরশুও তাঁর ৩০ বলে ৩০ রানের ইনিংস রংপুরকে বিপদে ফেলেছিল।
ম্যালানের স্ট্রাইক রেট শীর্ষ পাঁচ ব্যাটসম্যানের মধ্যে সবচেয়ে কম, সবচেয়ে বেশি নাজমুলের ১৪৭.১০। চট্টগ্রাম রয়্যালসের ইংলিশ উইকেটকিপার ও ওপেনার রসিংটন টানা তিন ম্যাচে ফিফটি করে বিপিএলের রেকর্ড ছুঁয়েছেন।
শীর্ষ পাঁচে না থাকলেও ব্যাট হাতে কার্যকর ইনিংস খেলার বিবেচনায় টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান রংপুরের মাহমুদউল্লাহ (১১৬)। সর্বশেষ তিন ম্যাচে মাহমুদউল্লাহর রান যথাক্রমে ৩৪*, ৫১, ৩০*।
বাংলাদেশ দলের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাস এখনো বলার মতো তেমন কিছু করতে পারেননি। মেহেদী হাসান মিরাজ, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়রাও ব্যর্থ।
বল হাতে কারা পার্থক্য গড়ছেন
বল হাতে ১১ উইকেট নিয়ে শীর্ষে আছেন পাকিস্তানের পেস বোলিং অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ। রংপুর রাইডার্সের হয়ে ৩ ম্যাচে ১১ উইকেট নিয়েছেন তিনি। এরপর তালিকায় যৌথভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে আছেন দুই বাঁহাতি পেসার চট্টগ্রাম রয়্যালসের শরীফুল ইসলাম ও রংপুর রাইডার্সের মোস্তাফিজুর রহমান। দুজনের উইকেটই ৯টি করে। টুর্নামেন্টজুড়ে দারুণ বোলিং করেছেন জাতীয় দলের এই দুই বোলার।
তালিকায় এর পরের দুটি নাম সিলেট টাইটানসের নাসুম আহমেদ (৮) ও খালেদ আহমেদের (৭)। বাঁহাতি স্পিনার নাসুম তো পরশু ৭ রানে ৫ উইকেট নিয়ে বিপিএলে স্পিনারদের মধ্যে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড গড়েছেন। এ ছাড়া তানভীর ইসলাম, রিপন মণ্ডল, মেহেদী হাসানরা দারুণ বোলিং করে চলেছেন।
পারভেজের কিপিং ও স্লেজিং
ম সসপারভেজ হোসেনের উইকেটকিপিং এবারের বিপিএলে নতুন কিছু। টি-টোয়েন্টিতে মাত্র ২ ম্যাচে কিপিং করার অভিজ্ঞতা নিয়ে এবার সিলেটের উইকেটকিপিং করছেন পারভেজ। উইকেটের পেছনে বেশ ভালোও করছেন তিনি। বিশেষ করে তাঁর স্লেজিং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এ ছাড়া ইংলিশ তরুণ ক্রিকেটার ইথান ব্রুকসের ফিল্ডিংও আছে আলোচনায়।