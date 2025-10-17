জাকেরকে নিয়ে বর্ণবাদী মন্তব্যে বিরক্ত সিমন্স বললেন, ‘এটা ভালো কিছু না’

জাকেরকে নিয়ে বর্ণবাদী মন্তব্যে বিরক্ত সিমন্স বললেন, ‘এটা ভালো কিছু না’
উত্তরের শুরুতে ফিল সিমন্স বললেন, ‘খুব খুশি হলাম প্রসঙ্গটা আপনি তুলেছেন’ বলে। প্রশ্নটা ছিল সাম্প্রতিক সময়ে ক্রিকেটারদের ঘিরে তৈরি হওয়া সমালোচনা নিয়ে। যার আঁচ লেগেছে বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় থেকে টিম ম্যানেজমেন্টেও। আফগানিস্তান সিরিজ শেষ করে গত পরশু রাতে খেলোয়াড়েরা দেশে ফেরার পর তাঁদের লক্ষ্য করে বিমানবন্দরে ‘ভুয়া’, ‘ভুয়া’ স্লোগান দেন একদল লোক।
পরে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে ‘ঘৃণা নয়, ভালোবাসা চাই’ বলে পোস্ট দেন জাতীয় দলের ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ নাঈম। তাঁর এ পোস্টের প্রতিক্রিয়ায় বিরূপ মন্তব্য আসে প্রচুর। এসব নিয়ে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা হয়েছে কি না, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে আজ সিরিজ–পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে জানতে চাওয়া হয়েছিল বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ সিমন্সের কাছে।
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে সংবাদ সম্মেলনে সিমন্স জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের প্রতি বলেছেন, ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে খেলোয়াড়দের কিছু লেখার সঙ্গে আমি একমত নই। ব্যক্তি হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করা এবং সেখানে কিছু বলাটা আপনার অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয় দলে খেলা একজন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে, আমার খেলোয়াড়দের ওখানে কিছু লেখা উচিত না।’
তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রিকেটারদের নিয়ে বিরূপ মন্তব্যেরও পক্ষে নন সিমন্স। তিনি নিজেই টানলেন আরও একটি প্রসঙ্গও। স্বাভাবিক সমালোচনা তো আছেই, ক্রিকেটারদের প্রতি বর্ণবাদী মন্তব্যেও বিরক্ত সিমন্স।
এ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সিমন্স সামনে এনেছেন জাতীয় দলের উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান জাকের আলী প্রসঙ্গ, ‘আমি আরও একটা জিনিস বলব, আমি মনে করি না খেলোয়াড়দের কিছু নিয়ে বর্ণবিদ্বেষের কোনো সুর আনাটা ভালো বিষয়। আপনি কোন জায়গার, আমার তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু এসব ঠিক না। আমি খুবই বিরক্ত জাকের আলীকে নিয়ে এমন (বর্ণবৈষম্যমূলক) মন্তব্যে। এটা ভালো কিছু না। কিন্তু আমি চাই না আমার খেলোয়াড়েরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জবাব দিক।’
সমালোচনার জবাবটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নয়, খেলার মাঠেই ক্রিকেটাররা দিক—এমন চাওয়া সিমন্সের। সেই সুযোগটা তাঁরা পাচ্ছেন আগামীকালই। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার টাটকা স্মৃতি ভুলতে আগামীকাল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে বাংলাদেশ দল। বেলা ১টা ৩০ মিনিটে ম্যাচটি শুরু হবে।
সিমন্স এ নিয়ে বলেছেন, ‘শেষ সিরিজটা যেমন কেটেছে, আপনি যেটা পারেন তা হচ্ছে, সবকিছু পেছনে ফেলা। কারণ, আমরা এর চেয়ে ভালো দল। আমরা আজ এমনভাবেই অনুশীলন করেছি, যেন সামনে ভালো করতে পারি। নিশ্চিত করতে চেয়েছি কাল কীভাবে খেলব, সেদিকে যেন মনোযোগটা থাকে।’