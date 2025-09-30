ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নেপালের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে নেপালের ঐতিহাসিক সিরিজ জয়
টি-টোয়েন্টি সিরিজ এর আগেও জিতেছে নেপাল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ খেলতে নামার আগে নিজেদের ইতিহাসে আটটি টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলে চারটিতে জিতেছে তারা, হেরেছে তিনটি, একটিতে করেছে ড্র। তবে ওই তিন সিরিজের একটিও নেপাল কোনো টেস্ট খেলুড়ে দেশের বিপক্ষে খেলেনি।
টেস্ট খেলুড়ে কোনো দেশের বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নেমেই বাজিমাত করেছে নেপাল। সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ জিতে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলেছে তারা। এই সিরিজ জয়কে ঐতিহাসিক না বলে উপায় কী!
নেপাল শুধু যে সিরিজ জিতেছে, সেটাই নয়। দুই ম্যাচেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে দিয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের সারজায় প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ১৯ রানে জিতেছে নেপাল। সেই ম্যাচে আগে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৮ রান করেছিল তারা। রান তাড়া করতে নেমে ২০ ওভার খেলে ৯ উইকেটে ১২৯ রান করতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
আজ দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতেও একই ভেন্যুতে টসে জিতে ব্যাটিং নেয় নেপাল। আসিফ শেখ (৪৭ বলে ৮ চার ও ২ ছয়ে অপরাজিত ৬৮) ও সন্দীপ জোরার (৩৯ বলে ৩ চার ও ৫ ছয়ে ৬৩ রান) ফিফটিতে ভর করে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৩ রান তোলে তারা।
রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে থাকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শেষ পর্যন্ত তারা অলআউট হয়ে যায় ১৭.১ ওভারে ৮৩ রান করে। ৪ ওভারে ২৪ রান দিয়ে নেপালের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪ উইকেট নিয়েছেন আদিল আলম। ১৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট কুশল ব্রুতেলের।