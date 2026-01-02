যুব বিশ্বকাপে বাংলাদেশ দলের নেতৃত্বে আজিজুল হাকিম
২০২৬ আইসিসি অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ১৫ সদস্যের দলটির নেতৃত্ব দেবেন আজিজুল হাকিম। আগামী রোববার বিশ্বকাপের সহ–আয়োজক দেশ জিম্বাবুয়ের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়বে দলটি।
যুব বিশ্বকাপ হিসেবে পরিচিত এবারের অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে ‘এ’ গ্রুপে খেলবে বাংলাদেশ। ১৭ জানুয়ারি ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরুর পর আজিজুলরা খেলবেন নিউজিল্যান্ড (২০ জানুয়ারি) ও যুক্তরাষ্ট্রের (২৩ জানুয়ারি) বিপক্ষে।
এবারের যুব বিশ্বকাপ জিম্বাবুয়ের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজন করছে নামিবিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে আগামী বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপেরও সহ–আয়োজক এ দুই দেশ।
দুই বছর পরপর হওয়া অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ এবার ১৫তম বারের মতো অংশ নিচ্ছে। আগের ১৪ বারের মধ্যে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে একবার (২০২০)। এ ছাড়া ২০১৬ সালে বাংলাদেশের মাটিতে হওয়া টুর্নামেন্টে খেলেছিল সেমিফাইনালে। সর্বশেষ ২০২৪ আসরে ১৬ দলের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ষষ্ঠ।
গত আসরে খেলা দুজন ক্রিকেটার এবারের বিশ্বকাপেও আছেন—পেসার ইকবাল হোসেন ও অফ স্পিনার শেখ পারভেজ জীবন।
১৫ জানুয়ারি ভারত–যুক্তরাষ্ট্র ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপ।
অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপের বাংলাদেশ দল
আজিজুল হাকিম (অধিনায়ক), জাওয়াদ আবরার (সহ–অধিনায়ক), সামিউন বাসির, পারভেজ জীবন, রিজান হোসেন, শাহরিয়া আল আমিন, স্বাধীন ইসলাম, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, ফরিদ হাসান, কালাম সিদ্দিকী, রিফাত বেগ, সাদ ইসলাম, আল ফাহাদ, শাহরিয়ার আহমেদ ও ইকবাল হোসেন।
স্টান্ডবাই: আবদুর রহিম, দেবাশীষ সরকার, রাফিউজ্জামান, ফারহান শাহরিয়ার, ফারজান আহমেদ, সানজিদ মজুমদার ও মোহাম্মদ সবুজ।