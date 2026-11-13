আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বোল্ড আউট করেছেন কোন বোলার

বোলারের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রিকেটে সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য কোনটি? বোল্ড আউট। ব্যাটসম্যানের স্টাম্প ছত্রখান হতে দেখতে পছন্দ করেন পৃথিবীর যেকোনো বোলার। উপভোগ করেন দর্শকও। চলুন, জেনে নিই তিন সংস্করণ মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানদের সবচেয়ে বেশি বোল্ড করেছেন কারা?
ইংলিশ পেসার জিমি অ্যান্ডারসনের মোট উইকেটে ২০.২৮ শতাংশ বোল্ড।
অস্ট্রেলিয়ান বাঁহাতি পেসারের মোট উইকেটে ২৮.৮৮ শতাংশই বোল্ড।
পাকিস্তান কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনিসের নেওয়া ৭৮৯ উইকেটে ৩২.০৬ শতাংশই বোল্ড আউট।
সর্বকালের অন্যতম সেরা বাঁহাতি পেসার যত উইকেট পেয়েছেন তার ৩০.৩৪ শতাংশ বোল্ড।
প্রথম স্থানে শ্রীলঙ্কা কিংবদন্তি মুত্তিয়া মুরালিধরনের মোট শিকারের ২১.৫২ শতাংশই বোল্ড।