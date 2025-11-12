র্যাঙ্কিংয়ে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের জয়জয়কার
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ঘরের মাঠে সিরিজ জয়ের পর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও দারুণ সূচনা করেছে পাকিস্তান। রাওয়ালপিন্ডিতে প্রথম ওয়ানডেতে তারা পেয়েছে ৬ রানের জয়। পাকিস্তানের জয়ে বড় ভূমিকা ছিল সালমান আগার।
তিনি খেলেছেন ৮৭ বলে ১০৫ রানের ইনিংস। তাতে আইসিসি ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে ১৪ ধাপ এগিয়ে ১৬ নম্বরে উঠেছেন সালমান। ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের তালিকায় পাকিস্তানের আরেক ব্যাটসম্যান সাইম আইয়ুব এগিয়েছেন ১৮ ধাপ।
সালমান দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজেও ফিফটি পেয়েছেন দুটি। এখন তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৬৩৯, যা তাঁর ক্যারিয়ারের সেরা। সাইম কাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ব্যর্থ হলেও দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে দুটি ফিফটি করেছেন।
যেটিতে ফিফটি করেননি, সেই ম্যাচেও করেছেন ৩৯ রান। তাই ১৮ ধাপ এগিয়ে তাঁর অবস্থান এখন যৌথভাবে ৩৫ নম্বরে। ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের শীর্ষে আছেন রোহিত শর্মাই। শীর্ষ পাঁচে ঢুকেছেন বিরাট কোহলি।
কাল ২৯ রানে আউট হওয়া বাবর আজম পিছিয়েছেন দুই ধাপ, আছেন ৭ নম্বরে। ছয় বছর পর ব্যাটসম্যানদের ওয়ানডে র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ পাঁচের বাইরে চলে গেছেন বাবর।
পাকিস্তান স্পিনার আবরার আহমেদও উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছেন। যদিও অসুস্থতার কারণে কাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে খেলেননি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ নির্ধারণী ওয়ানডেতে ২৭ রানে ৪ উইকেট নিয়ে র্যাঙ্কিংয়ে ১৭ ধাপ ওপরে উঠে ২০ নম্বরে আছেন আবরার। এটি তাঁর ক্যারিয়ার–সেরা বোলিং র্যাঙ্কিং। বোলিংয়ে কাল দারুণ করেছেন পেসার হারিস রউফ। নিয়েছেন ৪ উইকেট। ৪ উইকেট নিয়ে তিন ধাপ এগিয়েছেন তিনি। এখন ওয়ানডে বোলিং র্যাঙ্কিংয়ে আছেন ২৮ নম্বরে।
অন্যদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের পর পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ওয়ানডেতেই ৫০ ছুঁয়েছেন। তিনি চার ধাপ এগিয়ে এখন ১৫ নম্বরে আছেন।
শ্রীলঙ্কার অলরাউন্ডার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গাও কাল ভালো পারফর্ম করেছেন। রাওয়ালপিন্ডিতে ৫৪ রানে ৩ উইকেট নেওয়ার পর ব্যাট হাতে খেলেছেন ৫৯ রানের ঝোড়ো ইনিংস। তাঁর এ পারফরম্যান্সে ব্যাটিং র্যাঙ্কিংয়ে ১৪ ধাপ উন্নতি হয়ে এখন তিনি ১১৬ নম্বরে। বোলিংয়ে এক ধাপ এগিয়ে নবম স্থানে উঠেছেন, অলরাউন্ডার র্যাঙ্কিংয়েও শীর্ষ দশে আছেন আগের মতোই।