দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের ওয়ানডে দল ঘোষণা, ৩ বছর পর ফিরলেন ইয়াসির
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দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের ৩ ওয়ানডের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। এই দলে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছে তারা। এক বছর পর মোহাম্মদ নাঈম ও সাড়ে তিন বছর পর ওয়ানডে দলে ফিরেছেন ইয়াসির আলী।
দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের বাংলাদেশ দল:
লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, মোহাম্মদ নাঈম, নাজমুল হোসেন, তাওহিদ হৃদয় (সহঅধিনায়ক), ইয়াসির আলী, জাকের আলী, মেহেদী হাসান মিরাজ, তানভীর ইসলাম, রিশাদ হোসেন, খালেদ আহমেদ, তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও শরীফুল ইসলাম।
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