মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এবার সব আম্পায়ারই নারী

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপে এবার সব আম্পায়ারই নারী
এর আগে মেয়েদের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ঘটেছে বিষয়টি। এবার মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপেও ঘটতে যাচ্ছে তা। ভারতের বেঙ্গালুরুতে ৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাওয়া মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের সব ম্যাচই পরিচালনা করবেন নারী আম্পায়ার ও নারী ম্যাচ রেফারিরা।
আজ এ বিশ্বকাপের জন্য ১৪ জন নারী আম্পায়ার ও ৪ জন নারী ম্যাচ রেফারির নাম ঘোষণা করেছে আইসিসি। আম্পায়ারদের ১৪ জনের তালিকায় আছেন বাংলাদেশের নারী আম্পায়ার সাথিরা জাকির জেসি। এর আগে অনূর্ধ্ব-১৯ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আম্পয়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন সাথিরা।
সর্বশেষ দুটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেই সব ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন নারী আম্পায়াররা। তবে ওয়ানডে বিশ্বকাপে এবারই প্রথম। ১৪ জনের তালিকায় থাকা ক্লেয়ার পোলোসাক, জ্যাকুলিন উইলিয়ামস ও সু রেডফার্নের আছে দুটি নারী বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা।
আম্পায়ার
লরেন অ্যাগেনবাগ, ক্যান্ডেস লা বোর্দে, কিম কটন, সারা দাম্বানেভানা, সাথিরা জাকির জেসি, কেরিন ক্লাসটে, জননী এন, নিমালি পেরেরা, ক্লেয়ার পোলোসাক, বৃন্দা রাঠি, সু রেডফার্ন, এলোইস শেরিডান, গায়ত্রী ভেনুগোপালন, জ্যাকুলিন উইলিয়ামস।
লরেন অ্যাগেনবাগ ও কিম কটনের এটি দ্বিতীয় বিশ্বকাপ। ২০২২ সালে নিউজিল্যান্ডে অস্ট্রেলিয়ার রেকর্ড সপ্তম শিরোপা জয়ের বিশ্বকাপেও তাঁরা আম্পায়ারিং করেছেন। চারজন ম্যাচ রেফারির প্যানেলে আছেন ট্রুডি অ্যান্ডারসন, শ্যানড্রে ফ্রিটজ, জি এস লক্ষ্মী ও মিশেল পেরেইরা।
ওয়ানডে বিশ্বকাপে সব নারী আম্পায়ারের ম্যাচ পরিচালনাকে ঐতিহাসিক মনে করছেন আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ, ‘এটি নারী ক্রিকেটের অগ্রযাত্রায় একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত। আমরা আশা করি, খেলার সব ক্ষেত্রে আরও অনেক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। এটি শুধু বড় একটি মাইলফলকই নয়; বরং ক্রিকেটে লিঙ্গসমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে আইসিসির প্রতিশ্রুতির একটি শক্তিশালী প্রতিফলন।’
ম্যাচ রেফারি
ট্রুডি অ্যান্ডারসন, শ্যানড্রে ফ্রিটজ, জি এস লক্ষ্মী, মিশেল পেরেইরা।