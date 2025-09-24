পাকিস্তানের জয়ে একটু কি কঠিন হলো বাংলাদেশের ফাইনালের পথ

পাকিস্তানের জয়ে একটু কি কঠিন হলো বাংলাদেশের ফাইনালের পথ
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে পাকিস্তান হারলে এক ম্যাচ জিতেও ফাইনালে যাওয়ার একটা সুযোগ থাকবে বাংলাদেশের সামনে। এই হিসাব করে যারা শ্রীলঙ্কার জয়ের আশা নিয়ে টেলিভিশনের সামনে ম্যাচ দেখতে বসেছিলেন, বাংলাদেশের সেই সমর্থকদের নিজেদের ইনিংসে হতাশ করেছে শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তানের গতির সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে যে মাত্র ১৩৩ রান তুলেছে তারা।
এরপর পাকিস্তানের ইনিংসের সময় কখনো দুর্দান্ত বোলিংয়ে আশা জাগিয়েছে, কখনো আবার আঁটসাঁট বোলিংটা আলগা করে দিয়ে টেনশনে রেখেছে। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সমর্থকদের হতাশ করে ১২ বল বাকি থাকতে পাকিস্তানের কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে শ্রীলঙ্কা।
আবুধাবিতে গতকাল এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানের বিপক্ষে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ইনিংসের প্রথম বল থেকেই ব্যাটিংটা ভালো হয়নি শ্রীলঙ্কার। সুপার ফোরে বাংলাদেশের কাছে হারা লঙ্কানরা ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই ওপেনার কুশল মেন্ডিসকে (০) হারায়। তাঁকে শর্ট মিডউইকেটে ক্যাচ বানিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২১তম বারের মতো প্রথম ওভারেই উইকেট নেন পাকিস্তানের পেসার শাহিন আফ্রিদি। ৮ ওভারের মধ্যে আরও ৪টি উইকেট হারিয়ে বিপর্যয়ে পড়ে শ্রীলঙ্কা। ২৮ রান দিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নেন আফ্রিদি।
শ্রীলঙ্কার পক্ষে সর্বোচ্চ ৫০ রান করেছেন কামিন্দু মেন্ডিস। ৪৪ বলের ইনিংসে তিনটি চারের পাশাপাশি দুটি ছয় মেরেছেন তিনি। অল্প রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান শুরুতে সতর্ক ব্যাটিংই করতে চেয়েছে। ৫.৩ ওভার পর্যন্ত কোনো উইকেট হারায়নি তারা। কিন্তু মহীশ তিকশানা ও ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার স্পিনে এলোমেলো হয়ে গিয়ে ১২ ওভারের মধ্যে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায়। তিকশানা ও হাসারাঙ্গার দুজনেই নিয়েছেন দুটি করে উইকেট। এরপর দুষ্মন্ত চামিরা এসে তুলে নেন আরও একটি উইকেট।
কিন্তু পাকিস্তানকে এরপর আর বিপদে পড়তে দেননি হুসেইন তালাত ও মোহাম্মদ নেওয়াজ। আর কোনো উইকেট পড়তে না দিয়ে শেষ পর্যন্ত সহজ জয়ই এনে দেন তাঁরা। চার চারে ৩০ বলে অপরাজিত ৩২ রান করেছেন তালাত। আর নেওয়াজ মাঠ ছাড়েন তিনটি করে চার ও ছয়ে ২৪ বলে অপরাজিত ৩৮ রান করে।
পাকিস্তানের এই জয়ের পর বাংলাদেশের ফাইনালে ওঠার হিসাবটা একটু তো কঠিন হয়েই গেছে। ভারত ও পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই ম্যাচের একটি তো জিততেই হবে। একই সঙ্গে নেট রান রেটটাও বাড়িয়ে নেওয়ার দিকেও নজর রাখত হবে।