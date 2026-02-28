ক্রিকেট

উইল জ্যাকসের রেকর্ড বইয়ে শীর্ষে বাহরাইনের আসিফ

খেলা ডেস্ক
অধিনায়ক ব্রুকের সঙ্গে উইল জ্যাকসআইসিসি
টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে গতকাল চতুর্থবার ম্যাচসেরা হয়েছেন ইংলিশ অলরাউন্ডার উইল জ্যাকস। ২০১২ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে সমান চারবার ম্যাচসেরা হয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে এটাই সর্বোচ্চবার ম্যাচসেরা হওয়ার রেকর্ড, কিন্তু এর বাইরে? মানে কোনো নির্দিষ্ট টি-টুয়েন্টি টুর্নামেন্ট বা সিরিজে সবচেয়ে বেশি ম্যাচসেরা হয়েছেন কে?

আসিফ আলী। না, পাকিস্তানের আসিফ নন। তিনি বাহরাইনের আসিফ। ২০২৫ সালে বাহরাইন, মালাউই ও রুয়ান্ডাকে নিয়ে হওয়া এক ত্রিদেশীয় সিরিজে তিনি পাঁচবার ম্যাচসেরা হয়েছিলেন। সেই সিরিজে ৮ ম্যাচ খেলে তিনি সর্বোচ্চবার ম্যাচসেরা হওয়ার রেকর্ড গড়েন।

প্রথম আলো গ্রাফিকস
চারবার ম্যাচসেরা হয়ে জ্যাকস অন্য একটা রেকর্ড গড়েছেন। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের হয়ে সবচেয়ে বেশিবার ম্যাচসেরা হওয়ার রেকর্ড এখন তাঁরই। সেটি মাত্র একটি বিশ্বকাপ খেলেই!

চারবার ম্যাচসেরা উইল জ্যাকস
এএফপি
১৯১

এই বিশ্বকাপে ৭ নম্বর পজিশনে ব্যাটিং করে জ্যাকস ১৯১ রান করেছেন। যেকোনো টি-টুয়েন্টি সিরিজ বা টুর্নামেন্টে ৭ বা তার নিচে ব্যাটিং করে এটিই এখন সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড। এর আগে ২০১০ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে মাইকেল হাসির ১৬৩ রানই ছিল এই পজিশনে সর্বোচ্চ।

কাল ম্যাচ জিতিয়েছেন জ্যাকস ও রেহান
এএফপি
৪৩

কাল শেষ ৩ ওভারে ইংল্যান্ডের লাগত ৪৩। টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে শেষ ৩ ওভারে এর চেয়ে বেশি রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড আছে মাত্র দুটি দলের—২০১০ সালে অস্ট্রেলিয়া ও ২০২২ সালে ভারত। উভয় দলই পাকিস্তানের বিপক্ষে ৪৮ রান তাড়া করে জিতেছিল।

