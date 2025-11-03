ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন ট্রাভিস হেড

ভারতকে ‘স্বস্তি’ দিয়ে অস্ট্রেলিয়া দল ছাড়লেন ট্রাভিস হেড
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজের প্রস্তুতি নিতে ভারতের বিপক্ষে চলমান টি–টোয়েন্টি সিরিজে আর খেলবেন না ট্রাভিস হেড।
৮, ২৮, ২৯, ২৮, ৬—ভারতের বিপক্ষে ট্রাভিস হেডের সর্বশেষ ৫ ইনিংস।
২০২৩ সাল থেকে ব্যাট হাতে ভারতকে যতটা ভুগিয়েছেন, সাম্প্রতিক সময়ে ততটা ভোগাতে পারেননি হেড। তবু তিনি ভারতীয় বোলারদের জন্য এক আতঙ্কের নাম। যেকোনো সময় বাউন্ডারির বৃষ্টি বইয়ে দিতে পারেন।
তবে হেডকে নিয়ে ভারতীয় দলকে আপাতত মাথা ঘামানোর দরকার পড়বে না। যশপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, অক্ষর প্যাটেলদের জন্য সুখবর হলো ভারতের বিপক্ষে চলমান টি–টোয়েন্টি সিরিজের শেষ দুই ম্যাচে খেলবে না হেড।
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আসন্ন অ্যাশেজ সিরিজের প্রস্তুতি নিতে অস্ট্রেলিয়া দল ছেড়ে প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া ক্রিকেট শেফিল্ড শিল্ডে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই ব্যাটসম্যান।
অস্ট্রেলিয়া–ভারতের টি–টোয়েন্টি সিরিজে এখন ১–১ সমতা। সিরিজের শেষ দুই ম্যাচ ৬ ও ৮ নভেম্বর। আর অ্যাশেজ শুরু ২১ নভেম্বর।
শুধু হেডই নন, এর আগে জশ হ্যাজলউড, মিচেল স্টার্ক, স্টিভেন স্মিথ, ক্যামেরন গ্রিন, নাথান লায়ন, অ্যালেক্স ক্যারি ও মারনাস লাবুশেনও অ্যাশেজের প্রস্তুতি নিতে নিজেদের রাজ্য দলে যোগ দিয়েছেন।
ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) জানিয়েছে, পার্থে অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ম্যাচের একাদশে থাকতে পারেন, এমন সবাই ১০ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা শেফিল্ড শিল্ডের চতুর্থ রাউন্ডে খেলবেন।
হেডকে দেখা যাবে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার জার্সিতে, প্রতিপক্ষ তাসমানিয়া। ২৯ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান সর্বশেষ প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন গত জুলাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে।
ভারতের বিপক্ষে শেষ দুই টি–টোয়েন্টি খেলবেন নাকি অ্যাশেজের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে শেফিল্ড শিল্ডে খেলবেন—সেই সিদ্ধান্ত হেডের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকেরা। হেড বেছে নিয়েছেন দ্বিতীয়টি।
সর্বশেষ বোর্ডার–গাভাস্কার ট্রফির আগেও শেফিল্ড শিল্ডে একটি ম্যাচ খেলেন হেড। প্রস্তুতিটা যে ভালোই হয়েছিল, তা সিরিজে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হওয়াতেই বোঝা যায়।
হেডের অনুপস্থিতিতে ভারতের বিপক্ষে পরের দুই ম্যাচে অধিনায়ক মিচেল মার্শের সঙ্গে ওপেন করতে পারেন জশ ফিলিপে। অথবা মিচেল ওয়েনকে মিডল অর্ডার থেকে ওপেনিংয়ে তুলে আনা হতে পারে।
গোল্ডকোস্টে ৬ নভেম্বরের ম্যাচ দিয়ে আড়াই মাস পর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে নামবেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।