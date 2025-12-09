ক্রিকেট

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট

এক ইনিংসে আবু হায়দারের ১৩ ছক্কা, বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের রেকর্ডটা কার

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
১৪১ রান করার পর আবু হায়দারবিসিবি

জাতীয় ক্রিকেট লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে বরিশালের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ৯৭ রানে আউট হয়েছিলেন আবু হায়দার। ময়মনসিংহ বিভাগের পেস বোলিং অলরাউন্ডার গতকাল শেষ রাউন্ডের তৃতীয় দিনটা শেষ করেন ৯৭ রানে অপরাজিত থেকে। এবার আর সেঞ্চুরি হারাননি রনি নামেই বেশি পরিচিত আবু হায়দার। সিলেটে আজ রাজশাহীর বিপক্ষে দিনের প্রথম চার মেরেই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের দ্বিতীয় সেঞ্চুরিটা পেয়ে যান আবু হায়দার।

৯০ বলে সেঞ্চুরি পাওয়া হায়দার শেষ পর্যন্ত ১২৭ বলে ১৪১ রান করে অপরাজিত থাকেন। আটে নামা হায়দার ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ ইনিংস খেলার পথে মেরেছেন ১৩টি ছক্কা। এর শেষ চারটি আজ মেরেছেন ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে বাংলাদেশের হয়ে ২টি ওয়ানডে ও ১৩টি টি-টোয়েন্টি খেলা হায়দার।

মুক্তার আলীর এই উচ্ছ্বাস সেঞ্চুরির। ২০১৩–১৪ মৌসুমে রাজশাহীর পেসার ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটিকে স্মরণীয় করে রাখেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে রেকর্ড ১৬টি ছক্কা মেরে ।
শামসুল হক

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে মাত্র দুজনই এক ইনিংসে হায়দারের চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন। রেকর্ডটা মুক্তার আলীর। ২০১৩-১৪ মৌসুমে জাতীয় ক্রিকেট লিগে বিকেএসপিতে চট্টগ্রামের বিপক্ষে রাজশাহীর হয়ে ১৬৮ রান করার পথে ১৬টি ছক্কা মেরে বিশ্ব রেকর্ড ছুঁয়েছিলেন মুক্তার। পাশে বসেছিলেন অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস, জেসি রাইডার ও গ্রাহাম নেপিয়ারের। পরে তাঁদের ছাড়িয়ে যান আরও ৮ জন।

মুক্তার ভেঙেছিলেন এক মৌসুম আগেই জিয়াউর রহমানের গড়া বাংলাদেশি রেকর্ড। ২০১২ সালের ২৭ ডিসেম্বর ফ্র্যাঞ্চাইজি বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগের প্রথম টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই ১৫টি ছক্কা মেরে রেকর্ড গড়েন জিয়া। মিরপুরে দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে প্রথম ইনিংসে ১১৮ বলে ১৫২ রানে অপরাজিত ছিলেন জিয়া।

জিয়া ভেঙেছিলেন তামিম ইকবালের দুই মাসের পুরোনো রেকর্ড। ২০১২ সালের ২ নভেম্বর বিকেএসপিতে চট্টগ্রামের হয়ে সিলেটের বিপক্ষে ১৮৩ রান করার পথে ১২টি ছক্কা মারেন তামিম। বাংলাদেশের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবেই সেদিন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এক ইনিংসে ছক্কা সংখ্যাটাকে দুই অঙ্কে নিয়ে গিয়েছিলেন তামিম।

প্রথম শ্রেণিতে ইনিংসে সর্বোচ্চ ছক্কা (বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান)

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ইনিংসে সবচেয়ে বেশি ছক্কার বিশ্ব রেকর্ডটি এখন তন্ময় আগারওয়ালার। ২০২৩-২৪ মৌসুমে ভারতের রঞ্জি ট্রফিতে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ৩৬৬ রান করার পথে ২৬টি ছক্কা মারেন হায়দরাবাদের ব্যাটসম্যান।

