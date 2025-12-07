ক্রিকেট

আইএল টি–টোয়েন্টিতে অভিষেকে সাকিব রিটায়ার্ড আউট, ৯১৩ ইনিংসে প্রথমবার

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
এমআই এমিরেটসের জার্সিতে সাকিব আল হাসানএমআই এমিরেটস

দুই দশকের ক্রিকেট ক্যারিয়ার সাকিব আল হাসানের। দীর্ঘ এই ক্যারিয়ারে প্রথম শ্রেণি, লিস্ট ‘এ’ ও স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি মিলিয়ে ৮৭৯ ম্যাচ খেলেছেন বাংলাদেশের এই অলরাউন্ডার। এ সব ম্যাচে ৯১৩ বার ব্যাটিং করেছেন সাকিব। যার সর্বশেষটি আজ শারজায় ইন্টারন্যাশনাল লিগ টি-টোয়েন্টিতে। আর সেই ম্যাচে অভূতপূর্ব এক অভিজ্ঞতাই হলো সাকিবের। স্বীকৃত ক্রিকেটে আজই প্রথম রিটায়ার্ড আউট হয়েছেন সাকিব! আর সেটি কিনা আইএল টি–টোয়েন্টিতে অভিষেক ম্যাচেই।

শারজায় আজ সাকিবের এমআই এমিরেটস খেলেছে শারজা ওয়ারিয়র্জের বিপক্ষে। প্রথমে ব্যাটিং করেছে তাঁর দলই। সাকিব পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে ব্যাটিংয়ে নামেন ১০ ওভারের শেষ বলে মুহাম্মদ ওয়াসিমের বিদায়ের পর। ১৬তম ওভারের শেষ বলটি খেলার পর ১২ বলে ১৬ রান করা সাকিব উঠে যান। ব্যাটিংয়ে নামেন কাইরন পোলার্ড।

চোটে না পড়লে কেন সাকিব উঠে গেলেন? টেলিভিশন সম্প্রচারে মাইক হেইসম্যান জানালে কৌশলগত কারণেই সাকিবকে উঠিয়ে নিয়েছেন এমিরেটস। যার অর্থ সাকিব রিটায়ার্ড আউট। সানজামুল ইসলামের পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে রিটায়ার্ড আউট হলেন সাকিব। ২০১৯ সালে ডিসেম্বরে বিপিএলে চট্টগ্রামের বিপক্ষে সানজামুল ব্যাটিংয়ে নামার পর কোনো বল খেলার আগেই তাঁকে তুলে নেয় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস।

সাকিবের দল জিতেছে ৪ রানে
আইএল টি–টোয়েন্টি


এমআই এমিরেটস আজ যখন সাকিবকে তুলে নেয় দলটির স্কোর ১২৯/৪। শেষ চার ওভারে দলটি ৫৬ রান যোগ করে । সাকিব উঠিয়ে যাকে নামানো হয় সেই পোলার্ড অবশ্য বেশি রান করতে পারেননি। ২ বলে ৪ রান করে আউট হয়েছেন।

৮ উইকেটে ১৮৫ রান করা সাকিবের দল ম্যাচটি জিতেছে ৪ রানে। সিকান্দার রাজার ৩৩ বলে করা ৬৪ রানের পরও শারজা থামে ৭ উইকেটে ১৮১ রানে।  সাকিব বল হাতে ভালো করতে পারেননি, ২ ওভারে দিয়েছেন ২৭ রান।

