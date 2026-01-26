৫ কোটি ৫৭ লাখ টাকায় বিক্রি হলো ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন

৫ কোটি ৫৭ লাখ টাকায় বিক্রি হলো ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন
সর্বকালের সেরা ব্যাটসম্যান স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন ক্যাপ নিলামে, চড়া দাম তো উঠবেই। আজ স্যার ডনের একটি ব্যাগি গ্রিন বিক্রি হয়েছে ৪ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন ডলারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ৫ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শহর গোল্ড কোস্টে লয়েডস অকশনসের আয়োজিত এই নিলামে ক্যাপটি কিনেছেন এক অজ্ঞাতপরিচয় ক্রেতা।
১৯৪৭-৪৮ মৌসুমে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ক্যাপটি পরেছিলেন ব্র্যাডম্যান। ঘরের মাঠে সেটিই ছিল তাঁর শেষ টেস্ট সিরিজ। ১৯৪৮ সালে ইংল্যান্ড সফরে অবসর নেন ৯৯.৯৪ ব্যাটিং গড়ের মালিক ব্র্যাডম্যান।
ভারতের বিপক্ষে সিরিজ চলাকালে ব্র্যাডম্যান ক্যাপটি উপহার দেন ভারতীয় ক্রিকেটার এস ডব্লিউ সোহনিকে, যিনি রাঙ্গা সোহনি নামেই বেশি পরিচিত। এরপর ৭৫ বছর ধরে ক্যাপটি সোহনির পরিবারের কাছেই সংরক্ষিত ছিল। কখনোই এটি জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হয়নি।
আজ নিলাম শুরুর আগে লয়েডস অকশনিয়ার্স অ্যান্ড ভ্যালুয়ার্সের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা লি হেমস ক্যাপটিকে ক্রিকেটের ‘হলি গ্রেইল’ বলে অভিহিত করেন। নিলামে তিনি বলেন, ‘সোহনির শেষ ইচ্ছা ছিল ক্যাপটি আবার অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসুক।’
হেমস জানান, তিন প্রজন্ম ধরে ক্যাপটি তালাবদ্ধ অবস্থায় রাখা হয়েছিল। পরিবারের সদস্যদেরও ১৬ বছর বয়সের আগে এটি দেখার অনুমতি ছিল না। সেই অনুমতিও মিলত মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য।
লয়েডস অকশনসের এক মুখপাত্র জানান, ক্যাপটি এখন অস্ট্রেলিয়াতেই থাকবে এবং বিখ্যাত কোনো জাদুঘরে প্রদর্শন করা হবে। ক্যাপটির ভেতরে ‘ডি জি ব্র্যাডম্যান’ ও ‘এস ডব্লিউ সোহনি’ নাম লেখা আছে।
আজ নিলামে বিড শুরু হয় মাত্র ১ ডলার থেকে। অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও যুক্তরাজ্য থেকে সরাসরি ও অনলাইনে প্রচুর মানুষ নিলামে অংশ নেন। ক্যাপটি বিক্রি হয় ৪ লাখ ৬০ হাজার ডলারে। ক্রেতাকে অবশ্য আরও এই দামের আরও ১৬.৫ শতাংশ দিতে হবে বায়ার্স প্রিমিয়াম হিসেবে।
অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটের কোট অব আর্মসখচিত ক্যাপটিতে নিচে ‘১৯৪৭-৪৮’ লেখা রয়েছে। ব্র্যাডম্যানের ব্যবহৃত ব্যাগি গ্রিনের সংখ্যা মাত্র ১১, সে সময় প্রতিটি টেস্ট সিরিজে নতুন ব্যাগি গ্রিন ক্যাপ পেতেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা।
এর আগে ১৯২৮ সালে অভিষেক সিরিজের ব্র্যাডম্যানের প্রথম ব্যাগি গ্রিন ২০২০ সালে বিক্রি হয়েছিল ৪ লাখ ৫০ হাজার ডলারে। ১৯৪৮ সালে ক্যারিয়ারের শেষ সিরিজের ক্যাপটি ২০০৩ সালে বিক্রি হয় ৪ লাখ ২৫ হাজার ডলারে, ২০০৮ সালে যেটি আবার বিক্রি হয় ৪ লাখ ডলারে। ২০২৪ সালে তাঁর আরেকটি বিবর্ণ ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া ব্যাগি গ্রিন বিক্রি হয় ৪ লাখ ৭৯ হাজার ৭০০ ডলারে।
সবচেয়ে দামি ব্যাগি গ্রিনের রেকর্ডটি শেন ওয়ার্নের—২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ান রেড ক্রসের দাবানল তহবিলের জন্য সেটি বিক্রি হয়েছিল ১০ লাখ ৭ হাজার ৫০০ ডলারে।