হাসান নন, আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড় দিনুশা

হাসান নন, আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড় দিনুশা
হাসান মাহমুদ নন, আইসিসির আগস্ট মাসের সেরা খেলোয়াড় হয়েছেন শ্রীলঙ্কার সোনাল দিনুশা। আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড়ের দৌড়ে দিনুশা পেছনে ফেলেছেন হাসান ও ওলি রবিনসনকে। গত বছর জুনে অভিষিক্ত দিনুশা এবারই প্রথম আইসিসির মাসসেরা খেলোয়াড় হলেন।
হাসান আগস্টের সেরা খেলোয়াড় হওয়ার বড় দাবিদার ছিলেন। কারণটা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ডারউইন টেস্টে তাঁর ৯ উইকেট। রবিনসন আগস্ট মাসে দুই টেস্টে নেন ১৬ উইকেট। ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ জেতানোর নায়ক এই পেসার।
তবে এসব পারফরম্যান্সকেও ছাপিয়ে গেছেন দিনুশা। গত আগস্টে ভারতের বিপক্ষে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে যেন রান করার নেশায় পেয়েছিল দিনুশাকে। ২ টেস্টে চার ইনিংসের তিনটিতে করেছিলেন সেঞ্চুরি। যে ইনিংসে সেঞ্চুরি পাননি, সেটিতেও ৮৪।
৪২০ রান করে সিরিজে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন দিনুশা। কলম্বোতে তাঁর জোড়া সেঞ্চুরিতে ভারতের বিপক্ষে অবিশ্বাস্যভাবে একটি টেস্ট ড্র করেছিল শ্রীলঙ্কা। অথচ সেই সিরিজ শুরুর আগে শ্রীলঙ্কার হয়ে মাত্র তিনটি টেস্ট খেলেছিলেন এই ক্রিকেটার।
প্রথমবার মাসসেরার পুরস্কার পেয়ে দিনুশা বলেছেন, ‘এই স্বীকৃতি আমার কাছে অনেক কিছু। বিশেষ করে ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এই পুরস্কার পাওয়া পাওয়া আমার জন্য বিশেষ। এই সম্মানের জন্য আমি আইসিসির কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ।’
ভারতের বিপক্ষে সেই সিরিজের স্মৃতিও আলাদা করে মনে রেখেছেন দিনুশা, ‘ভারতের বিপক্ষে সিরিজটি সব সময় আমার হৃদয়ে বিশেষ জায়গা করে থাকবে। তিনটি সেঞ্চুরি করা ছিল স্বপ্নের মতো। আর সেটি আরও অর্থবহ হয়েছে কলম্বো ও গলে নিজেদের দর্শকদের সামনে সেঞ্চুরি করতে পারায়।’