আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ এপ্রিল ২০২৬)
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় নারী ওয়ানডে আজ। রাতে লা লিগায় সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। প্রিমিয়ার লিগে সিটির প্রতিপক্ষ বার্নলি।
২য় নারী ওয়ানডে
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/টি স্পোর্টস
বিসিএল
উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
পিএসএল
করাচি-পেশোয়ার
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
হায়দরাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
আইপিএল
লক্ষ্ণৌ-রাজস্থান
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
লা লিগা
এলচে-আতলেতিকো
রাত ১১টা, বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা-সেল্তা ভিগো
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
বার্নলি-ম্যান সিটি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জার্মান কাপ
লেভারকুসেন-বায়ার্ন
রাত ১২-৪৫ মি., ফ্যানকোড