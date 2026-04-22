খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২২ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় নারী ওয়ানডে আজ। রাতে লা লিগায় সেল্তা ভিগোর বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। প্রিমিয়ার লিগে সিটির প্রতিপক্ষ বার্নলি।

২য় নারী ওয়ানডে

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/টি স্পোর্টস

বিসিএল

উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

পিএসএল

করাচি-পেশোয়ার
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস

হায়দরাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

লক্ষ্ণৌ-রাজস্থান
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

লা লিগা

এলচে-আতলেতিকো
রাত ১১টা, বিগিন অ্যাপ

বার্সেলোনা-সেল্তা ভিগো
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

বার্নলি-ম্যান সিটি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

জার্মান কাপ

লেভারকুসেন-বায়ার্ন
রাত ১২-৪৫ মি., ফ্যানকোড

