আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ এপ্রিল ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে আজ। সিলেটে চলছে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ। আছে আইপিএল ও পিএসএলও।

বিসিএল

উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

৩য় ওয়ানডে

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

পিএসএল

লাহোর-করাচি
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

মুম্বাই-চেন্নাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

লা লিগা

লেভান্তে-সেভিয়া
রাত ১১টা, বিগিন অ্যাপ

জার্মান কাপ

স্টুটগার্ট-ফ্রাইবুর্গ
রাত ১২-৪৫ মি., ফ্যানকোড

