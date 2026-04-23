আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ এপ্রিল ২০২৬)
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডে আজ। সিলেটে চলছে বাংলাদেশ ক্রিকেট লিগ। আছে আইপিএল ও পিএসএলও।
বিসিএল
উত্তরাঞ্চল-দক্ষিণাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
পূর্বাঞ্চল-মধ্যাঞ্চল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
৩য় ওয়ানডে
বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
পিএসএল
লাহোর-করাচি
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
আইপিএল
মুম্বাই-চেন্নাই
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
লা লিগা
লেভান্তে-সেভিয়া
রাত ১১টা, বিগিন অ্যাপ
জার্মান কাপ
স্টুটগার্ট-ফ্রাইবুর্গ
রাত ১২-৪৫ মি., ফ্যানকোড