খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ আগস্ট ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
অস্ট্রেলিয়ায় টপ এন্ড টি-টোয়েন্টিতে আজ দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ‘এ’ দলটপ এন্ড

টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি

রেনেগেডস–ক্যাপিটাল

সকাল ৭-৩০ মি., টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল

শাহিনস-স্কর্চার্জ

দুপুর ১২-৩০ মি., টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল

বাংলাদেশ–নেপাল

বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস টিভি, টি স্পোর্টস ডিজিটাল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

অ্যাস্টন ভিলা–নিউক্যাসল

বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টটেনহাম–বার্নলি

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উলভস–ম্যান সিটি

রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

মায়োর্কা–বার্সেলোনা

রাত ১১–৩০ মি., বিগিনডটওয়াচ

সিপিএল

অ্যান্টিগা-বার্বাডোজ

আগামীকাল ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন