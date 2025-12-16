আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ ডিসেম্বর ২০২৫)
আইপিএলে নিলাম আজ। রাতে ফিফা দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে দেওয়া হবে বর্ষসেরার পুরস্কার। আগামীকাল ভোরে শুরু অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট।
অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট
পাকিস্তান-আমিরাত
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস
আইপিএল
নিলাম
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
বিগ ব্যাশ লিগ
হারিকেনস-থান্ডার
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
প্রদর্শনী ক্রিকেট
বাংলাদেশ অল স্টারস
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস
ফিফা অ্যাওয়ার্ডস নাইট
দ্য বেস্ট ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস
রাত ১১টা, ফিফা প্লাস
অ্যাডিলেড টেস্ট-১ম দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
আগামীকাল ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১