খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

আইপিএলে নিলাম আজ। রাতে ফিফা দ্য বেস্ট অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠানে দেওয়া হবে বর্ষসেরার পুরস্কার। আগামীকাল ভোরে শুরু অ্যাশেজের তৃতীয় টেস্ট।

অ-১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট

পাকিস্তান-আমিরাত
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস

আইপিএল

নিলাম
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিগ ব্যাশ লিগ

হারিকেনস-থান্ডার
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

প্রদর্শনী ক্রিকেট

বাংলাদেশ অল স্টারস
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস

ফিফা অ্যাওয়ার্ডস নাইট

দ্য বেস্ট ফুটবল অ্যাওয়ার্ডস
রাত ১১টা, ফিফা প্লাস

অ্যাডিলেড টেস্ট-১ম দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
আগামীকাল ভোর ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন