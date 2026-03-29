খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ মার্চ ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
পাকিস্তানে পিএসএল আর ভারতে আইপিএলের ম্যাচ আছে আজ। রাতে আছে পর্তুগালের ম্যাচ, খেলবে ফ্রান্সও।

পিএসএল

হায়দরাবাদ-কোয়েটা
বিকেল ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস

লাহোর-করাচি
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস

আইপিএল

মুম্বাই-কলকাতা  
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২

আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল

মেক্সিকো-পর্তুগাল
কাল ৭টা, সনি লিভ ও সনি ২, ৫

লিথুয়ানিয়া-জর্জিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, সনি লিভ ও সনি ২, ৫

আর্মেনিয়া–বেলারুশ
সন্ধ্যা ৭টা, সনি লিভ ও সনি ২, ৫  

কলম্বিয়া–ফ্রান্স
সন্ধ্যা ৭টা, সনি লিভ ও সনি ২, ৫  

