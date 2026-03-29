আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৯ মার্চ ২০২৬)
পাকিস্তানে পিএসএল আর ভারতে আইপিএলের ম্যাচ আছে আজ। রাতে আছে পর্তুগালের ম্যাচ, খেলবে ফ্রান্সও।
পিএসএল
হায়দরাবাদ-কোয়েটা
বিকেল ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
লাহোর-করাচি
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
আইপিএল
মুম্বাই-কলকাতা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
মেক্সিকো-পর্তুগাল
কাল ৭টা, সনি লিভ ও সনি ২, ৫
লিথুয়ানিয়া-জর্জিয়া
সন্ধ্যা ৭টা, সনি লিভ ও সনি ২, ৫
আর্মেনিয়া–বেলারুশ
সন্ধ্যা ৭টা, সনি লিভ ও সনি ২, ৫
কলম্বিয়া–ফ্রান্স
সন্ধ্যা ৭টা, সনি লিভ ও সনি ২, ৫