আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ জানুয়ারি ২০২৬)
ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। বিগ ব্যাশে রিশাদের হোবার্ট হারিকেনস মুখোমুখি হবে ব্রিসবেন হিটের। আছে বুন্দেসলিগা ও সিরি আর ম্যাচ।
২য় ওয়ানডে
ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ২
বিগ ব্যাশ লিগ
হারিকেনস-হিট
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১
এসএ টোয়েন্টি
ইস্টার্ন কেপ-জোবার্গ
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
বুন্দেসলিগা
ভলফসবুর্গ-সেন্ট পাউলি
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
কোলন-বায়ার্ন
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
সিরি আ
নাপোলি-পার্মা
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন
ইন্টার মিলান-লেচ্চে
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন