আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ভারত-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। বিগ ব্যাশে রিশাদের হোবার্ট হারিকেনস মুখোমুখি হবে ব্রিসবেন হিটের। আছে বুন্দেসলিগা ও সিরি আর ম্যাচ।

২য় ওয়ানডে

ভারত-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ২

বিগ ব্যাশ লিগ

হারিকেনস-হিট
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টোয়েন্টি

ইস্টার্ন কেপ-জোবার্গ
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বুন্দেসলিগা

ভলফসবুর্গ-সেন্ট পাউলি
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

কোলন-বায়ার্ন
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

সিরি আ

নাপোলি-পার্মা
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন

ইন্টার মিলান-লেচ্চে
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

