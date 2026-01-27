আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ জানুয়ারি ২০২৬)

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ জানুয়ারি ২০২৬)
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু আজ। প্রথম দিন কোর্টে নামবেন দুই শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা ও কার্লোস আলকারাজ। দক্ষিণ আফ্রিকা–ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি–টুয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ।
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
কোয়ার্টার ফাইনাল
সকাল ৬–৩০ মি. ও বেলা ২টা, সনি স্পোর্টস ১, ২ ও ৫
অ–১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট
জিম্বাবুয়ে–ভারত
বেলা ১–৩০ মি., র্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
৩য় ওয়ানডে
শ্রীলঙ্কা–ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ৫
১ম টি–টুয়েন্টি
দক্ষিণ আফ্রিকা–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২