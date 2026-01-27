খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু আজ। প্রথম দিন কোর্টে নামবেন দুই শীর্ষ বাছাই আরিনা সাবালেঙ্কা ও কার্লোস আলকারাজ। দক্ষিণ আফ্রিকা–ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি–টুয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

কোয়ার্টার ফাইনাল
সকাল ৬–৩০ মি. ও বেলা ২টা, সনি স্পোর্টস ১, ২ ও ৫

অ–১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

জিম্বাবুয়ে–ভারত
বেলা ১–৩০ মি., র‍্যাবিটহোল ও স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

৩য় ওয়ানডে

শ্রীলঙ্কা–ইংল্যান্ড
বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ৫

১ম টি–টুয়েন্টি

দক্ষিণ আফ্রিকা–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ১০টা, স্টার স্পোর্টস ২

