আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ নভেম্বর ২০২৫)

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি পর্তুগাল ও অস্ট্রিয়া।

১ম টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
 সন্ধ্যা ৭টা, এ স্পোর্টস

অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল

৩য় স্থান (ব্রাজিল-ইতালি)
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস

ফাইনাল (পর্তুগাল-অস্ট্রিয়া)
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

ইউরোপা লিগ

অ্যাস্টন ভিলা-ইয়াং বয়েজ
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

রোমা-মিতিউলান
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

লিল-দিনামো জাগরেব
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

