আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ নভেম্বর ২০২৫)
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু আজ। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি পর্তুগাল ও অস্ট্রিয়া।
১ম টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক
ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
সন্ধ্যা ৭টা, এ স্পোর্টস
অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল
৩য় স্থান (ব্রাজিল-ইতালি)
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস
ফাইনাল (পর্তুগাল-অস্ট্রিয়া)
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস
ইউরোপা লিগ
অ্যাস্টন ভিলা-ইয়াং বয়েজ
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
রোমা-মিতিউলান
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
লিল-দিনামো জাগরেব
রাত ১১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫