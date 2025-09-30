আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
আজ শুরু হচ্ছে মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। রাতে আছে চ্যাম্পিয়নস লিগ, ম্যাচ আছে রিয়াল মাদ্রিদ, লিভারপুল, বায়ার্ন ও চেলসির মতো ক্লাবের।
জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি
সিলেট-ঢাকা মহানগর
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
ঢাকা বিভাগ-রাজশাহী
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ভারত-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই
জিম্বাবুয়ে-তাঞ্জানিয়া
বেলা ১-৩০ মি., আইসিসি টিভি ওয়েবসাইট
৩য় টি-টোয়েন্টি
নেপাল-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ৮-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
কাইরাত-রিয়াল মাদ্রিদ
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
চেলসি-বেনফিকা
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
গালাতাসারাই-লিভারপুল
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
পাফোস-বায়ার্ন
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫