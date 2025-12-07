খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ ডিসেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

ইংল্যান্ড অবিশ্বাস্য কিছু না করলে ব্রিসবেন টেস্ট আজই ফল দেখবে। রাতে লা লিগায় সেল্তা ভিগোর মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।

ব্রিসবেন টেস্ট-৪র্থ দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

ঢাকা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

রংপুর-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি

নারী বিশ্বকাপ ফুটসাল ফাইনাল

পর্তুগাল-ব্রাজিল
বিকেল ৫-৩০ মি., ফিফা প্লাস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ব্রাইটন-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ফুলহাম-প্যালেস
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রিয়াল মাদ্রিদ-সেল্তা ভিগো
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

নাপোলি-জুভেন্টাস
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

