আজ টিভিতে যা দেখবেন (৭ ডিসেম্বর ২০২৫)
ইংল্যান্ড অবিশ্বাস্য কিছু না করলে ব্রিসবেন টেস্ট আজই ফল দেখবে। রাতে লা লিগায় সেল্তা ভিগোর মুখোমুখি হবে রিয়াল মাদ্রিদ।
ব্রিসবেন টেস্ট-৪র্থ দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০টা, স্টার স্পোর্টস ১
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
নারী বিশ্বকাপ ফুটসাল ফাইনাল
পর্তুগাল-ব্রাজিল
বিকেল ৫-৩০ মি., ফিফা প্লাস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ফুলহাম-প্যালেস
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
রিয়াল মাদ্রিদ-সেল্তা ভিগো
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ
সিরি আ
নাপোলি-জুভেন্টাস
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন