খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ইউএস ওপেনের নারী এককের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি আরিনা সাবালেঙ্কা ও ইয়েলেনা রিবাকিনা। আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও লা লিগার ম্যাচ।

ইউএস ওপেন: নারী ফাইনাল

সাবালেঙ্কা-রিবাকিনা
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিভারপুল-ফুলহাম
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

চেলসি-হাল সিটি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

টটেনহাম-এভারটন
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

সান্ডারল্যান্ড-আর্সেনাল
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

রেসিং-দেপোর্তিভো
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস

ওসাসুনা-এসপানিওল
রাত ৮-১৫ মি., টি স্পোর্টস

বিলবাও-এলচে
রাত ১০-৩০ মি., টি স্পোর্টস

রিয়াল মাদ্রিদ-ভায়েকানো
রাত ১টা, টি স্পোর্টস

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