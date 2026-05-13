আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ মে ২০২৬)
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ ক্রিস্টাল প্যালেসের মুখোমুখি ম্যানচেস্টার সিটি। লা লিগায় আছে চ্যাম্পিয়নস বার্সার ম্যাচ। আছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ।
ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ
লিজেন্ডস-অগ্রণী ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি ও ইউটিউব
আবাহনী-টাইগার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস/ইউটিউব
গুলশান-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস/ইউটিউব
মোহামেডান-স্ট্রাইকার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস/ইউটিউব
আইপিএল
বেঙ্গালুরু-কলকাতা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যান সিটি-প্যালেস
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
আলাভেস-বার্সেলোনা
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ