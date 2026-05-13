খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ ক্রিস্টাল প্যালেসের মুখোমুখি ম্যানচেস্টার সিটি। লা লিগায় আছে চ্যাম্পিয়নস বার্সার ম্যাচ। আছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ।

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ

লিজেন্ডস-অগ্রণী ব্যাংক
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস টিভি ও ইউটিউব

আবাহনী-টাইগার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস/ইউটিউব

গুলশান-লেপার্ডস
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস/ইউটিউব

মোহামেডান-স্ট্রাইকার্স
সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস/ইউটিউব

আইপিএল

বেঙ্গালুরু-কলকাতা
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যান সিটি-প্যালেস
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

আলাভেস-বার্সেলোনা
রাত ১-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ

