খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১২ নভেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
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অনুর্ধ্ব–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ পাকিস্তানের  মুখোমুখি বাংলাদেশের যুবারা। রাতে নেশনস লিগে মুখোমুখি ইতালি ও ফ্রান্স। খেলা আছে ইংল্যান্ড ও স্পেনেরও।

রাওয়ালপিন্ডি টেস্ট: ৪র্থ দিন

পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
সকাল ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড

অ–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ–পাকিস্তান
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

ভারত–আফগানিস্তান
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ৫

উয়েফা নেশনস লিগ

আর্মেনিয়া–সাইপ্রাস
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

তুরস্ক–বেলজিয়াম
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২

ইংল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়া
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

ইতালি–ফ্রান্স
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

চেক প্রজাতন্ত্র–স্পেন
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫

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