খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

এশিয়া কাপের পর্দা উঠছে আজ, প্রথম দিনে মুখোমুখি আফগানিস্তান ও হংকং। বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে আজ হাঙ্গেরির মুখোমুখি হবে পর্তুগাল।

এশিয়া কাপ ক্রিকেট

আফগানিস্তান-হংকং
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ

আজারবাইজান-ইউক্রেন
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২

হাঙ্গেরি-পর্তুগাল
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা

বুরকিনা ফাসো-মিসর
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

কেপভার্দে-ক্যামেরুন
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

কঙ্গো ডিআর-সেনেগাল
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

দক্ষিণ আফ্রিকা-নাইজেরিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

টোগো-সুদান
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

গ্যাবন-আইভরি কোস্ট
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
খেলা থেকে আরও পড়ুন