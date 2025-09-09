আজ টিভিতে যা দেখবেন (৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
এশিয়া কাপের পর্দা উঠছে আজ, প্রথম দিনে মুখোমুখি আফগানিস্তান ও হংকং। বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে আজ হাঙ্গেরির মুখোমুখি হবে পর্তুগাল।
এশিয়া কাপ ক্রিকেট
আফগানিস্তান-হংকং
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
আজারবাইজান-ইউক্রেন
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
হাঙ্গেরি-পর্তুগাল
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
বিশ্বকাপ বাছাই: আফ্রিকা
বুরকিনা ফাসো-মিসর
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
কেপভার্দে-ক্যামেরুন
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
কঙ্গো ডিআর-সেনেগাল
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
দক্ষিণ আফ্রিকা-নাইজেরিয়া
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
টোগো-সুদান
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট
গ্যাবন-আইভরি কোস্ট
রাত ১টা, ফিফা প্লাস ওয়েবসাইট