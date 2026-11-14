আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৪ নভেম্বর ২০২৬)
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সাফ ফুটবলের দুটি সেমিফাইনালই আজ, বাংলাদেশ–পাকিস্তান ম্যাচ রাত সাড়ে আটটায়। জাতীয় ক্রিকেট লিগের শেষ রাউন্ড শুরু আজ। রাতে আছে উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচ।
সাফ ফুটবল: সেমিফাইনাল
ভারত–ভুটান
বেলা ৩টা, বিটিভি ও টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ–পাকিস্তান
রাত ৮–৩০ মি., বিটিভি ও টি স্পোর্টস
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
অ–১৯ এশিয়া কাপ: ফাইনাল
ভারত–পাকিস্তান
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
শারজা টেস্ট: ২য় দিন
আফগানিস্তান–জিম্বাবুয়ে
দুপুর ১২টা, ট্যাপম্যাড
উয়েফা নেশনস লিগ
জর্জিয়া–হাঙ্গেরি
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
নরওয়ে–ওয়েলস
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
রোমানিয়া–পোল্যান্ড
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
পর্তুগাল–ডেনমার্ক
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
উত্তর আয়ারল্যান্ড–ইউক্রেন
রাত ১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫