খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

দেশের চার ভেন্যুতে চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি সান্ডারল্যান্ড ও এভারটন।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

খুলনা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

সিরি ‘আ’

সাসসুয়োলা-জেনোয়া
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন

লাৎসিও-কালিয়ারি
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

সান্ডারল্যান্ড-এভারটন
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

ওভিয়েদো-ওসাসুনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

