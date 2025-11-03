আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ নভেম্বর ২০২৫)
দেশের চার ভেন্যুতে চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি সান্ডারল্যান্ড ও এভারটন।
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট-ঢাকা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
ময়মনসিংহ-রংপুর
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
খুলনা-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
চট্টগ্রাম-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ
সিরি ‘আ’
সাসসুয়োলা-জেনোয়া
রাত ১১-৩০ মি., ডিএজেডএন
লাৎসিও-কালিয়ারি
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
সান্ডারল্যান্ড-এভারটন
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লা লিগা
ওভিয়েদো-ওসাসুনা
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ