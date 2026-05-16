আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৬ মে ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
সিলেটে আজ শুরু বাংলাদেশ–পাকিস্তান সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। রাতে আছে এফএ কাপে ম্যানচেস্টার সিটি–চেলসি ফাইনাল।

সিলেট টেস্ট: ১ম দিন

বাংলাদেশ–পাকিস্তান

সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ

আবাহনী–স্ট্রাইকার্স

সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

মোহামেডান–প্রাইম ব্যাংক

সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

লিজেন্ডস–গুলশান

সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

রূপগঞ্জ–সিটি ক্লাব

সকাল ৯টা, টি স্পোর্টস ইউটিউব

এফএ কাপ ফাইনাল

চেলসি–ম্যান সিটি

রাত ৮টা, সনি টেন ২ ও ৩

আইপিএল

কলকাতা–গুজরাট

রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

