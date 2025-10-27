আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৭ অক্টোবর ২০২৫)
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি–টোয়েন্টি সিরিজ আজ শুরু। জাতীয় ক্রিকেট লিগে প্রথম রাউন্ডের তৃতীয় দিন আজ। রাতে লা লিগায় আছে একটি ম্যাচ।
১ম টি–টোয়েন্টি
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
জাতীয় ক্রিকেট লিগ
সিলেট–ময়মনসিংহ
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
ঢাকা–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
খুলনা–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
রাজশাহী–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব চ্যানেল
টেনিস
প্যারিস মাস্টার্স
বিকেল ৪টা, সনি স্পোর্টস টেন ৫
লা লিগা
রিয়াল বেতিস–আতলেতিকো মাদ্রিদ
রাত ২টা, রাজধানী টিভি ও বিগিন অ্যাপ